Cavalletto Fotografico | quale comprare

(Di lunedì 9 luglio 2018) Uno degli strumenti fondamentali da abbinare alla miglior fotocamera per le proprie esigenze è il, che a differenza delle nostre mani permette maggiore stabilità durante gli scatti e le riprese. Sebbene comporti un maggiore dispendio in termini di mobilità, l'utilizzo di unva a compensare molte mancanze. Innanzitutto elimina le vibrazioni causate dallo scatto a mano libera, di conseguenza ci permette di evitare scatti e riprese mosse. Inoltre, offre alla fotocamera una base più sicura e stabile grazie all'aggancio con piastra. In particolare ilviene utilizzato spesso per scatti a lunga esposizione, per cui è necessario che il corpo macchina sia stabile e fermo nella posizione iniziale dello scatto.