Caudo | Tmb Salario | non chiuderà nel 2019

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma – “Il Tmbper quello che fa e’ incompatibile con l’area urbana che gli sta attorno. Questa e’ un’evidenza. Bisogna accelerare la dismissione anche se, purtroppo, nel, secondo quello che prescrive il piano industriale, non sara’ affatto possibile perche’ la sua chiusura e’ collegata al raggiungimento del 70% di differenziata”. “Oggi siamo al 43% e salvo miracoli non credo ci si riuscira’. Questa e’ responsabilita’ dell’amministrazione Raggi e dell’Ama, per aver avallato un piano industriale che non regge”. Cosi’ il presidente del III Municipio, Giovanni, al termine di una visita effettuata stamani nel Tmb. “L’impianto Tmb della Salaria e’ stressato- ha aggiunto- La carenza di una visione complessiva dei rifiuti da parte del Comune ...