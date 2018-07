Casting aperti per partecipare a Uomini e Donne!

Aperti i Casting per Portobello - come partecipare? Antonella Clerici riporta su Rai1 lo storico programma : Aperti i casting per Portobello e tutti pronti a partecipare allo storico programma che torna in onda nel prime time di Rai1 con al timone Antonella Clerici. La conduttrice ha lasciato La Prova del Cuoco (Elisa Isoardi condurrà da settembra il programma) proprio perché stanca del daytime e pronta a tuffarsi a capofitto in nuovi progetti per la prima serata a cominciare proprio da Portobello. Nell'epoca dei revival e dei reboot e dopo il ...

Casting ancora aperti per il nuovo film di Pupi Avati e per un corto legato alla NABA : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte ai Casting per il nuovo film diretto da Pupi Avati e per un cortometraggio collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Il signor diavolo Il celebre regista Pupi Avati è tuttora alla ricerca di giovani attori per la realizzazione del suo nuovo film dal titolo Il signor diavolo, prodotto dalla DueA film. In particolare, come vi avevamo già anticipato in un nostro ...

Amici 18 ci sarà : aperti i Casting per l’edizione 2018-2019 del talent : aperti i casting di Amici 18, l’edizione 2018-2019 del programma di Canale5 Amici 18 ci sarà. La conferma, se ce ne fosse bisogno, arriva mentre su Canale5 è ancora in corso la versione numero 17. A darne annuncio Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, insieme alla Fascino p.g.t. La società di produzione del programma di Maria […] L'articolo Amici 18 ci sarà: aperti i casting per l’edizione 2018-2019 del talent proviene da Gossip ...