Cassa depositi e prestiti | settimana decisiva

Cassa depositi e Prestiti : in arrivo l'accordo tra Lega e M5S : ... l'accordo prevederebbe che per il consiglio di amministrazione della Cassa non siano candidati dirigenti del ministero dell'Economia. Una novità, visto che ad esempio nel board uscente compaiono ...

Cassa depositi e prestiti - l’appello dei comuni sardi alla Regione : “60 milioni estinguere i mutui con tassi troppo alti” : Il movimento parte dal centro delle periferie, dal comune di Nuoro, Sardegna dell’interno. Meno di 40mila abitanti, il comune più indebitato dell’isola. Con chi? Soprattutto con la Cassa depositi e prestiti, la Cassaforte del risparmio postale degli italiani controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. alla cifra in conto capitale, 38 milioni di euro per 162 mutui, si devono aggiungere 26 milioni di conto interessi. Totale: 67 ...

Effetto Lanzalone sulla Cassa depositi e prestiti? : In effetti stava seguendo da giorni anche la partita ancora aperta delle nomine alla Cassa depositi e prestiti, controllata dal ministero dell'Economia e partecipata dalle fondazioni bancarie. Cassa ...

Cassa depositi e prestiti - adesso buoni e libretti postali in mano a Salvini e Di Maio : Le Fondazioni, azioniste al 15%, per statuto hanno il diritto di nominare il presidente, mentre l'amministratore delegato spetta al Ministero dell'Economia, ovvero formalmente a Giovanni Tria, ma è ...

Cassa depositi e Prestiti - la nascita del governo giallo-verde costringe Costamagna all'addio : Il presidente annuncia: 'No ad un altro mandato'. il primo importante banco di prova del nuovo governo sarebbe dovuto essere proprio l'imminente rinnovo del Consiglio di amministrazione della Cassa -

Cassa depositi e Prestiti - Costamagna : ‘No ad altro mandato’. Corsa alla guida della controllata che il governo vuole più attiva : “Il vento del cambiamento sta soffiando dappertutto”. Il premier Giuseppe Conte non ha avuto neanche il tempo di pronunciare queste parole che sono arrivate novità dalla Cassa Depositi e Prestiti. D’intesa con il numero uno dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, il presidente di Cdp, Claudio Costamagna, ha fatto sapere di essere indisponibile per un secondo mandato. L’annuncio è arrivato a sorpresa perché fino ad una manciata di giorni ...

M5s - via alle nomine : vogliono il signore delle banche a capo di Cassa depositi e prestiti : Prima le poltrone di governo, poi le nomine statali. La più appetita , anche perché i termini per indicare la nuova presidenza scadono il 16 giugno, è la Cassa depositi e prestiti . E qui il Movimento ...

FERROVIENORD firma contratto di finanziamento con Cassa depositi e Prestiti : Nuova linea di credito per FERROVIENORD . La società appartenente al Gruppo FNM , che opera come gestore dell'infrastruttura della rete delle ferrovie di proprietà regionale affidate in concessione al ...

Cassa depositi e Prestiti - Fitch conferma il rating BBB : Teleborsa, - Fitch ha confermato il rating di lungo termine di Cassa Depositi e Prestiti , CDP, a "BBB" e il rating di breve termine a F2. Lo si legge in una nota dell'istituzione finanziaria nella ...

Telecom Italia - la Cassa depositi e Prestiti decisiva nel consegnare il timone agli amici di Fininvest : Il fondo Elliott conquista il timone di Telecom Italia. Con il 49,8% dei voti gli attivisti vicini a Fininvest hanno surclassato i francesi di Vivendi in assemblea di Tim consegnando il consiglio di amministrazione alla lista capitanata da Fulvio Conti. Battuta, per poco, la lista di Vivendi, che ha preso il 47,18% dei voti. Gli astenuti sono stati il 2,38%. In cda entrano quindi i nomi della lista Elliott: oltre all’ex numero uno ...