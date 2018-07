ilmattino

: Che fatica scrivere il #curriculum ?? Per fortuna in molte cose #difficili della vita può salvarci un po' di #ironia… - workingroom : Che fatica scrivere il #curriculum ?? Per fortuna in molte cose #difficili della vita può salvarci un po' di #ironia… - mattinodinapoli : Caso #fortuna, oggi l'appello per Titò. La mamma della bimba precipitata: «Via dalla Campania» - Maximopenta5 : RT @rep_napoli: Caso Fortuna, la mamma: 'Spero che sia confermato l' ergastolo per Titò. Per dimenticare io vado via' [news aggiornata alle… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) È prevista per le prime ore del pomeriggio la sentenzaprocesso diper Raimondo Cappuccio, detto '' e per la sua ex convivente Marianna Fabozzi ritenuti il primo l'assassino di ...