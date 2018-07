Caso Chievo | fissata l’udienza davanti al Tribunale federale nazionale | le ultime

Caso Chievo - la società e l’allenatore allo scoperto : gli importanti aggiornamenti in conferenza stampa : Caso Chievo – “Aspettiamo l’udienza del Tribunale il 17 Luglio con grande fiducia. Abbiamo sempre lavorato rispettando le regole senza mai sgarrare. Possono anche fucilarmi, non mi interessa. Ogni cosa a suo tempo e poi ci divertiremo. La cosa che mi fa più male è che sia stato infangato il buon nome del Chievo ”. Sono queste le ultime dichiarazioni del presidente Luca Campedelli durante la conferenza stampa di ...

Calcio - caos formazione gironi : aumentano le possibilità del Crotone di essere ripescato in serie A dopo il Caso Chievo. Presentato alla stampa il tecnico Stroppa : Quando tutte le società di serie A, B, C, sono in piena attività per risolvere alcune situazioni: ingaggio o conferma