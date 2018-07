CARLO VANZINA | MORTO IL REGISTA Ultime notizie | Jerry Calà | un fulmine a ciel

La morte di CARLO VANZINA e il dolore della sua Roma tanto amata : «Ho il cuore spezzato, non riesco nemmeno a parlare». Enrico Vanzina ha perso la sua metà, il fratello adorato, il compagno di lavoro e di una vita spesa per la settima arte. All'ombra della clinica ...

CARLO VANZINA/ Il maestro della commedia che ha descritto gli italiani : CARLO VANZINA è morto ieri a Roma all'età di 67 anni. Nella sua carriera ha diretto moltissimi film, lavorando a stretto contatto con il fratello Enrico. Il ricordo di BRUNO ZAMPETTI

Silvio Berlusconi rattristato per la scomparsa di CARLO Vanzina : “La notizia della scomparsa di Carlo Vanzina mi ha profondamente rattristato . Con lui il cinema italiano perde un protagonista che

Una serata bella… senza fine! - replica non va in onda/ Rete 4 : "Dedichiamo la prima serata a CARLO Vanzina"