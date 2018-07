Carlo Vanzina | Martedì i funerali Massimo Ferrero ricorda l' amico | Italia che

Ascolti tv - vince Miami Beach in ricordo di Carlo Vanzina : Ascolti tv, prime time Il tributo al regista Carlo Vanzina , prematuramente scomparso l’8 luglio, è stato il protagonista della prima serata di Rai1 con il film Miami Beach che ha conquistato il prime time con 2 milioni 392 mila spettatori e il 13.3 di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto 1.461.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 il film Il marito che non ho mai conosciuto ha ottenuto uno share di 8.3 e 1 milione 527 mila ...

Cinema in lutto - morto a Roma il regista Carlo Vanzina : Roma, askanews, - Cinema in lutto per la morte del regista Carlo Vanzina. Aveva 67 anni e combatteva da tempo con la malattia."Era amato da milioni di spettatori - ha scritto la famiglia annunciandone ...