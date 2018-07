Carlo Vanzina | la formula intelligente per fare pensare con le risate

Blastingnews

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il mondo del Cinema piange la partenza di. Ed è lutto in tutta Italia. A 67 anni, il regista è morto a Roma dopo una lunga malattia. La conferma della morte è arrivata dalla moglie Lisa e il fratello Enrico, che hanno diffuso un comunicato ufficiale con la triste notizia. “è morto nella sua amatissima citta' di Roma, dove è nato e cresciuto – si legge nella nota -. Ha affrontato con molto coraggio e lucidita' una malattia.era amato da molti spettatori, conquistati grazie all’allegria e l’umore dei suoi film, che offrivano un nuovo sguardo della realta' dell’Italia”. I funerali disono programmati per martedì 10 luglio alle 11:00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma. L’anima della commedia all’italiana Per più di quattro decade,si è dedicato anima e corpo alla commedia. Con il ...