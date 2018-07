CARLO VANZINA Il maestro della commedia che ha descritto gli italiani

CARLO VANZINA - morto il regista/ Ultime notizie : Francesco Totti - "Grazie per l'amicizia e per..." : Carlo Vanzina è morto, il fratello di Enrico aveva 67 anni: regista e produttore, re dei cinepanettoni. E' scomparso nelle scorse ore, era malato da tempo(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 23:51:00 GMT)

Lisa Melidoni - moglie di CARLO VANZINA - chi è?/ La figlia Virginie raccontava : "È il mio punto di riferimento" : Lisa Melidoni, moglie di Carlo Vanzina: il doloroso messaggio diffuso da lei e il cognato Enrico, “Dopo una lotta coraggiosa contro la malattia, ci ha lasciati…”.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:34:00 GMT)

E' morto il regista CARLO VANZINA - aveva 67 anni : martedì a Roma i funerali : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. 'Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale,...

Silvio Berlusconi rattristato per la scomparsa di CARLO Vanzina : “La notizia della scomparsa di Carlo Vanzina mi ha profondamente rattristato. Con lui il cinema italiano perde un protagonista che

Una serata bella… senza fine! - replica non va in onda/ Rete 4 : “Dedichiamo la prima serata a CARLO Vanzina” : Una serata bella… senza fine!/ Anticipazioni dell'8 luglio 2018: torna in replica il tributo a Gino Paoli, Sergio Endrigo e Luigi Tenco, ecco tutti gli ospiti e le canzoni.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:20:00 GMT)

Miami Beach/ Il film di CARLO VANZINA in onda oggi su Rai 1 - con Ricky Memphis : la recensione (8 luglio) : Miami Beach è il film che questa sera Rai Uno manderà in onda per celebrare il ricordo di Carlo Vanzina, scomparso oggi all'età di 67 anni. Trama, cast e recensione(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:17:00 GMT)

Morto CARLO VANZINA - il tweet di De Laurentiis : 'Caro Carlo, abbiamo condiviso insieme moltissime stagioni della nostra vita da ragazzi e da uomini. Negli ultimi 35 anni ci siamo sbellicati dalle risate a prendere in giro questo Paese straordinario.

Morte CARLO VANZINA : cambi di programmazione Rai - Mediaset - Sky Cinema e La7 : La notizia della Morte del regista e produttore Cinematografico Carlo Vanzina all'età di 67 anni, arrivata nella mattina di oggi domenica 8 luglio 2018, sconvolge anche le programmazioni del piccolo schermo. Rai, Mediaset, Sky Cinema e La7 rendono omaggio alla lunga carriera di uno dei capostipiti della commedia all'Italiana, passata dietro la macchina da presa. Morte Carlo Vanzina | cambio programmazione Rai E' Rai Movie ad aprire il ...

CARLO VANZINA - gli sarà dedicato l'Ischia Global Fest : sarà dedicata a Carlo Vanzina la 16/a edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival che aveva attribuito il Legend Award nei giorni scorsi al regista 'Maestro della commedià. Lo comunica l'...