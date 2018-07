Carabinieri | 5 arresti e due denunce nel Crotonese

Roma : 3 arresti a Ostia dopo controlli Carabinieri : Roma – Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno predisposto numerosi e mirati servizi per il controllo del territorio, con molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, mediante anche l’ausilio della visione dall’alto fornita dall’elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. Tale attivita’ ha consentito controllare 125 veicoli, identificare ...

Armi e false uniformi dei Carabinieri nascoste in campo rom : due arresti : Nel pomeriggio di ieri gli agenti di polizia del commissariato di Scampia hanno tratto in arresto, a Mugnano, gaetano Rosica Gaetano, 35enne napoletano, pregiudicato e sorvegliato speciale, e Ivan ...

Lecce - blitz dei Carabinieri contro la Sacra Corona Unita : 33 arresti : I Carabinieri del ros stanno eseguendo, nella provincia di Lecce, un'ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia, nei confronti di 33 persone, tra ...

Sacra Corona Unita - blitz dei Carabinieri : 33 arresti/ Ultime notizie - Lecce : operazione Labirinto : Sacra Corona Unita, blitz dei carabinieri: 33 arresti. Ultime notizie, Lecce: operazione Labirinto, accuse di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:42:00 GMT)

Pavia : truffe ai turisti e case vacanze inesistenti - arresti dei Carabinieri : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Pavia, dopo tre anni di indagini, hanno scoperto un'associazione a delinquere che truffava i turisti pubblicando su vari siti inserzioni e di ville o appartamenti in affitto inesistenti in più località turistiche italiane. Dell'o

Roma - macumba ai Carabinieri che indagavano su di loro : 9 arresti per traffico internazionale : Facevano la macumba - riti che richiamano auspici malefici - agli investigatori per tenerli lontani dai loro affari. E poi per garantirsi la piena riuscita dei loro traffici non si negavano neanche la ...

Reggio Emilia - i Carabinieri scoprono un piccolo arsenale : fucili automatici e bombe. Tre persone agli arresti : Un arsenale per una piccola guerra. Lo hanno scoperto e sequestrato i carabinieri di Reggio Emilia seguendo le tracce di uno smercio di droga. Tre pistole, due revolver, nove tra fucili automatici, semiautomatici, carabine, fucili da caccia a canna intera e a canne mozze. Poi un silenziatore, un congegno per l’innesco di bombe, una bomba rudimentale con sfere d’acciaio, polvere da sparo, migliaia di cartucce, pugnali e balestre. Tre persone sono ...

Maxioperazione nel campo rom di Lamezia - 200 Carabinieri per 39 arresti : Cinque persone in carcere per illecito smaltimento di rifiuti e reati ambientali, 34 allontanate dal Comune di Lamezia per essersi allacciate abusivamente alla rete elettrica o idrica. Sono questi i ...