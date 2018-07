Cancellato Titanfall Online

eurogamer

(Di lunedì 9 luglio 2018) Quanti di voi si ricordano di? A quanto pare EA e Nexon hanno deciso di cancellare il progetto destinato in esclusiva al mercato asiatico, questioni di business stando a quanto dicono le compagnie.Come riporta Gamingbolt, un rappresentante di Nexon ha spiegato la vicenda:"E' vero, Nexon ed EA hanno deciso di cancellareper motivi commerciali. Dopo un lungo confronto si è deciso di ricollocare le risorse in progetti migliori per la compagnia."Read more…