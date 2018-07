Campo estivo choc - ragazzini presi a bastonate dagli animatori : PADOVA - Hanno mandato i figli al Campo estivo organizzato dalla parrocchia, ma l?esperienza che doveva essere di svago e di formazione, si è rivelata un incubo per alcuni ragazzini ...

Pianura. Ladri nel Campo estivo in parrocchia : via i tavoli - ora i bimbi mangiano così : Si sono introdotti nei giardini della chiesa Santa Famiglia e hanno portato via otto tavoli che permettevano ai quasi cinquanta bambini, ospitati nel campo estivo della parrocchia, di poter consumare ...