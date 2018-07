Campionato italiano Energy Saving | le sorprese alla tappa di Carrara

Ciclismo - il Campionato italiano a cronometro si svolgerà ad ottobre dopo i Mondiali : L’Italia, per il momento, è orfana di un campione italiano a cronometro 2018. É vero, il detentore del titolo Gianni Moscon è un ottimo portabandiera ma di certo anche a lui sarebbe piaciuto misurarsi prima del Tour de France con i suoi colleghi per rimettere in palio la maglia tricolore. Come nel pugilato, il prestigio del titolo acquista importanza con gli incontri, rimettendolo in discussione match dopo match. Giugno, il mese abituale ...

Beach volley - Campionato italiano 2018 Milano. Debora Allegretti/Annibalini : primo sigillo! Si infortuna Martino : Bonifazi concede il bis : Giornata di prime volte, di conferme, di ritorni e di colpi di scena, quella dedicata a semifinali e finali della terza tappa del Campionato Italiano in programma al Castello Sforzesco di Milano davanti ad un pubblico foltissimo. La prima volta è quella, in campo femminile, di Debora Allegretti che, in coppia con Annibalini, conquista il suo successo numero uno in una tappa del circuito tricolore. Due anni fa l’ultima finale, in coppia con ...

Beach volley - Campionato italiano 2018 Milano. Domani le semifinali : Bonifazi e Ingrosso ci riprovano divisi - Toti/Allegretti per il primo sigillo : Una giornata pienissima di sfide con una formula spettacolare che rende ancora più interessante il grande appuntamento di Milano per la terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Giornata di sorprese, di conferme e di spettacolo, in campo e anche fuori con tanti appassionati, al Castello Sforzesco e al Quanta Club, ad assistere alle sfide che hanno decretato gli otto semifinalisti che saranno in campo Domani dalle 8 (diretta Eurosport) ...

Beach Volley – Campionato italiano : definite le semifinali della tappa di Milano : Alla tappa milanese del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si sono decise le squadre partecipanti alle semifinali del torneo Emozioni dall’alba al tramonto a Milano per la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: dopo una lunga giornata di sfide al Castello Sforzesco e sui campi del Quanta Club, sono stati definiti gli abbinamenti delle semifinali che domenica 8 luglio animeranno il campo centrale. Numeroso ...

Beach volley - Campionato italiano 2018 Milano. Da oggi il tabellone principale : Cicolari ok in qualificazione : Si rivede Greta Cicolari, un anno dopo, nel tabellone principale di una tappa del Campionato Italiano. Dopo l’esordio di Bibione, la olimpica di Londra 2012, centra l’ingresso in tabellone principale in coppia con la giovane Sofia Arcaini. Assieme a lei, nel torneo femminile, si qualificano Culiani/Lucà, quarte una settimana fa a Ostia e un’altra atleta che ha fatto la storia del Beach Italiano, Graziella Lo Re, in coppia con Tomaselli. In ...

Beach Volley - Il Campionato italiano conquista Milano : i risultati delle qualificazioni : Dopo l'inaugurazione ufficiale della tappa, a cui hanno partecipato l'Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri e il vice capogabinetto della Prefettura Alessandra Tripodi, si sono ...

Beach Volley – Il Campionato italiano conquista Milano : i risultati delle qualificazioni : Beach Volley campionato italiano: i risultati delle qualificazioni di Milano Lo spettacolo del Beach Volley ha conquistato Milano: si è aperta oggi nel capoluogo lombardo la terza tappa del campionato italiano Assoluto, che proseguirà per tutto il fine settimana fino alle gare decisive di domenica 8 luglio. Sul campo centrale all’ombra del Castello Sforzesco e su altri 5 campi di gara (al Quanta Club Milano e al Paradise Beach di Sesto San ...

Beach volley - Campionato italiano 2018 Milano. Numeri da urlo - spettacolo assicurato nella tappa che strizza l’occhio al World Tour : Non ci sono appuntamenti internazionali quest’anno in Italia per il Beach volley ma la tappa di Milanio che inizia oggi con le qualificazioni per concludersi domenica con le finali del Campionato Italiano assomiglia, per formula e anche un po’ per qualità ad uno dei tanti tornei in programma in queste settimane in giro per il mondo per il World Tour. Numeri impressionanti (132 le coppie iscritte alla tappa, 72 maschili e 60 ...

Beach Volley – Campionato italiano assoluto 2018 : la tappa di Milano si preannuncia spettacolare : Beach Volley Campionato Italiano: numeri da record per la tappa di Milano Numeri da record per la terza tappa del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley 2018: l’evento in programma a Milano da venerdì 6 a domenica 8 luglio si preannuncia spettacolare sia per l’eccezionalità della location principale, il Castello Sforzesco, sia per l’elevatissimo numero e la qualità dei partecipanti. Sono infatti ben 132 le coppie iscritte alla tappa ...

Pentathlon - Campionato italiano maschile 2018 : gran rimonta nel laser run e titolo per Nicola Benedetti : Disputato a Roma e Montelibretti il campionato italiano assoluto maschile di Pentathlon moderno: a vincere è Nicola Benedetti, davanti ad Alessandro Colasanti e Valerio Grasselli. Nella classifica a squadre successo dei Carabinieri (A.Colasanti-Cicinelli-Parisi) davanti alle Fiamme Oro (R.Micheli-D.Colasanti-Smith) ed all’Avia Pervia (Benedetti-Agazzotti-Alessandro). Nel nuoto miglior tempo di Matteo Cicinelli davanti ad Auro Franceschini, ...

Pentathlon - Campionato italiano femminile 2018 : vince Irene Prampolini davanti ad Alice Sotero ed Elena Micheli : Disputato a Roma e Montelibretti il campionato italiano assoluto femminile di Pentathlon moderno: a vincere è stata Irene Prampolini, davanti ad Alice Sotero ed Elena Micheli. Nella classifica a squadre successo dei Carabinieri (Micheli-F.Tognetti-Lopez) davanti alle Fiamme Oro (Prampolini-Rinaudo-Sciarra). Domani si terrà la gara maschile. Nel nuoto miglior tempo di Sotero davanti a Micheli, poi nella scherma inizia il recupero di Prampolini, ...

Elia Viviani sempre più leggenda : il Campione Olimpico vince anche il Campionato italiano e adesso indosserà la maglia Tricolore! : Impresa storica di Elia Viviani che vince anche i Campionati Italiani resistendo in modo straordinario sull’ultima salita: il podio lo completa il Team Bahrain-Merida con Visconti 2° e Pozzovivo 3° Un Elia Viviani straordinario ha appena vinto il Campionato Italiano 2018 a Boario Terme su un percorso non adatto alle sue caratteristiche da velocista: ribaltando ogni pronostico, il Campione Olimpico che ha fatto commuovere ...

Campionato italiano di Vela d’Altura – Trofeo DHL : l’imbarcazione Extrema del CVR sul tetto d’Italia : Tra le sessanta imbarcazioni presenti al Trofeo DHL del Campionato Italiano di Vela d’Altura trionfa Extrema del CVR Si è concluso domenica 23 giugno il Campionato Italiano di Vela d’Altura – Trofeo DHL, evento che ha richiamato sull’Isola di Ischia oltre sessanta imbarcazioni e diverse centinaia di velisti da tutta Europa. A portare alti i colori del Circolo Velico Ravennate è stata, ancora una volta, ...

BPER Banca Beach Volley Tour 2018. Tre dei quattro vincitori di tappa del Campionato italiano di Bibione in gara da domani a Ostia : E’ una tappa grandi firme la seconda del circuito BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma domani e domenica sulla sabbia dello stabilimento La Spiaggia di Ostia Lido, a Roma, che si preannuncia spettacolare e divertente. I numeri prima di tutto perché al via ci saranno ben 31 coppie nel torneo maschile e 24 in quello femminile per quella che può essere considerata a tutti gli effetti una festa del Beach Volley con l’organizzazione ...