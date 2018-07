Caltanissetta | “comitato d’affari nel comune di San Cataldo” | 16 misure Arrestato anche

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ci sonoun carabiniere, due dipendenti e un ex dirigente deldi San Cataldo, un imprenditore e due liberi professionisti tra le sedici persone colpite dallecautelari firmate dal gip died eseguite da Guardia di finanza e Carabinieri. Per la Dda gli indagati facevano parte, a vario titolo, di un “comitato” che avrebbe condizionato illecitamente gli appalti di rifiuti ed edilizia del. Il militare dell’Arma Domenico Terenzio è stato. Agli arresti domiciliari l’imprenditore Liborio Lipari, della “Ecolgest”, e Paolo Iannello ex dirigente dell’ufficio tecnico. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Cataldo Medico e Salvatore Schifano, dipendenti del, e per l’ingegnere Davide Francesco Iannello e l’architetto Alfonso Gaetano Ippolito. L’inchiesta “Pandora” è partita da ...