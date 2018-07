Calciomercato Torino | altro affare con la Roma dopo il no di Bruno Peres

Calciomercato Torino : Barreca verso Monaco : Torino a un passo dal centrocampista francese Meite. Secondo indiscrezioni sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa per Soualiho Meite, 24enne del Monaco, che dovrebbe sostenere nella giornata di domani le visite mediche. Percorso inverso per Antonio Barreca, terzino sinistro classe 1995, prodotto del settore giovanile granata che approderà nella squadra del Principato di Monaco: lo scambio tra i due calciatori vedrà anche un ...

Calciomercato Torino - non solo Meite : arriva anche un altro difensore : Calciomercato Torino – Ultime ore caldissime in casa Torino, a tenere banco è il Calciomercato. Negli ultimi giorni il presidente Cairo ha chiuso il colpo Izzo dal Genoa ma non solo, per il centrocampo è arrivato Meite mentre nelle ultime ore altro movimento per la retroguardia. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ oggi arriverà in città anche Gleison Bremer, poi le visite mediche e poi la firma del nuovo ...

Calciomercato Torino : Cairo promette nuovi acquisti : “Il campionato, se arrivasse Ronaldo, certamente diventerebbe più interessante, ma io adesso mi occupo della campagna acquisti del Torino, che è più importante”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo a Radio Deejay, sul possibile arrivo dell’attaccante portoghese alla Juventus. Domani intanto la squadra di Walter Mazzarri si trasferirà a Bormio (Sondrio) per la preparazione estiva. Acquistato il difensore Izzo dal ...

Calciomercato Torino - Gustafson in prestito al Verona : Il Torino pensa anche a sfoltire la rosa e, in attesa di piazzare qualche colpo di mercato, annuncia la cessione di Samuel Gustafson all’Hellas Verona. Il centrocampista svedese di 23 anni, che ha disputato la seconda parte della scorsa stagione al Perugia, è stato scelto dal club scaligero per rafforzare una squadra che vuole puntare a risalire subito in serie A. La formula dell’operazione è quella del prestito.L'articolo ...

Calciomercato Torino - altra mossa a sorpresa : ecco il centrocampista : Calciomercato Torino – Il Torino non sta a guardare, nuova importante mossa del presidente Cairo che si riscatta dopo il no dell’esterno Bruno Peres, movimento importante per il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in casa granata c’è fiducia per l’arrivo di Rade Krunic, si tratta di un centrocampista classe 1993 di proprietà dell’Empoli, contatti positivi nelle ultime ore, il cartellino ...

Calciomercato Juve : CR7 sarebbe atteso a Torino martedì 10 luglio : La Juventus in questa sessione di mercato estivo sembra voler aumentare in modo sostanziale il livello della rosa che, peraltro, è gia' eccelso. La dirigenza bianconera è pronta per mettere a segno il colpo del secolo, l'obiettivo numero uno è infatti portare a Vinovo il cinque volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo [VIDEO]che subito dopo la finale di Champions League, Liverpool - Real Madrid, aveva espresso la sua volonta' di lasciare i blancos. ...

Calciomercato Torino - tempo di rinnovi in casa Torino : Sirigu prolunga il proprio contratto fino al 2022 : Il club granata ha fatto sapere di aver rinnovato il contratto di Sirigu fino al 30 giugno 2022 Il Torino ha annunciato “di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu fino al 30 giugno 2022”, si legge in una nota del club granata. (ADNKRONOS)L'articolo Calciomercato Torino, tempo di rinnovi in casa Torino: Sirigu prolunga il proprio contratto fino al 2022 sembra essere il primo su ...

Calciomercato Torino - Sirigu rinnova fino al 2022 : Torino - Salvatore Sirigu continuerà ad indossare la maglia del Torino : il portiere sardo, ex di Palermo e PSG , ha rinnovato fino al 2022 il poprio contratto con il club granata, dopo esservi ...

Calciomercato Torino - Gustafson in prestito al Verona : Torino - Il Torino cede nuovamente in prestito Samuel Gustafson : il 23enne centrocampista svedese, dopo l'ultima esperienza al Perugia , lascia il club granata per accasarsi temporaneamente al Verona ...

Calciomercato Torino - ceduto Milinkovic-Savic alla Spal : Torino - Il Torino ha ceduto in prestito annuale il portiere Vanja Milinkovic-Savic alla Spal. Il ragazzo, classe 1997, è cresciuto nelle giovanili del Vojvodina , dove ha debuttato in prima squadra, ...

Calciomercato Torino - torna di moda lo scambio Barreca-Meité con il Monaco : gli aggiornamenti : Ripresa la trattativa tra Monaco e Torino per lo scambio che dovrebbe portare Barreca nel Principato e Meitè in granata E’ ripartita la trattativa tra il Torino e il Monaco che prevede lo scambio Barreca-Meité, giocatori che piacciono e non poco a monegaschi e granata. Dopo il raffreddamento dei giorni scorsi, le parti sono tornate a parlarsi, riavviando un discorso che adesso può davvero portare alla fumata bianca. Il giocatore del ...

Torino - il presidente Cairo fa il punto sul Calciomercato : Torino, il presidente Urbano Cairo ha parlato delle prossime mosse di mercato della società granata e degli obiettivi stagionali Torino, il presidente Cairo è sempre stato schietto di fronte alle telecamere ed anche ieri sera ha fatto il punto delle trattative che coinvolgono i granata in tutta sincerità. “Con quali premesse nasce la nuova stagione del Toro? Direi che nasce bene. Abbiamo cominciato la campagna acquisti con l’operazione ...