Calciomercato | i 10 migliori calciatori italiani in Francia

(Di lunedì 9 luglio 2018) Gigi Buffon lascia l’Italia per difendere i pali del Paris Saint-Germain: è sufficiente un’ora e mezzo di volo aereo da Torino per permettere all’ex capitano della nazionale di continuare la sua infinita carriera. Buffon è il quarto calciatore del Belpaese a militare nel prestigioso club parigino dopo Marco Simone, Marco Verratti e l’oriundo brasiliano Thiago Motta (non consideriamo Armando Bianchi e Alberto Poli, nati in Italia ma naturalizzati francesi, in forza al Psg negli anni ’60 e ’70). Emigrare in, per le stelle del nostro calcio, non è una novità: già negli anni ’30 era capitato, tra gli altri, a nomi discretamente noti come Ernesto Tomasi (riportato a casa dalla Roma nel 1933) e Francesco Rier (campione d’Italia con la Juventus nel 1931). Avvicinandoci a epoche più recenti abbiamo scelto dieci nomi illustri (in rigoroso ordine alfabetico) tra i nostriche ...