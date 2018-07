Calciomercato Cittadella | ufficiale | preso Scappini

Calciomercato Cittadella - acquistato Drudi : Cittadella - Il Cittadella pesca in casa del Trapani per il suo nuovo difensore. Il club veneto ha ufficializzato l'arrivo di Mirko Drudi , 31enne difensore che nella scorsa stagione ha vestito la ...

Calciomercato Cittadella - preso il portiere Maniero dal Palermo : Cittadella - Il Cittadella ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo per l'arrivo in maglia granata del portiere Luca Maniero " . Classe 1995, nato a Padova, l'estremo difensore "farà parte fin da ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Varnier in prestito dal Cittadella : BERGAMO - Marco Varnier approda dal Cittadella all' Atalanta : prestito con obbligo di riscatto per il difensore classe 1998. Questo il comunicato del club bergamasco: "Atalanta B.C. comunica di aver ...