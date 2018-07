Calabria | 25enne travolta da un' auto | è in gravi condizioni

Blastingnews

(Di lunedì 9 luglio 2018) Nella mattinata di oggi 7 luglio in, precisamente a lamezia terme, una giovane ragazza di 25 anni è stata investita da un'vettura mentre stava attraversando la strada. Le suedi salute sono abbastanza. Sempre inVIDEO un uomo è morto sulla spiaggia probabilmente a causa di un infarto.attraversa la strada e viene investita Nelle scorse ore una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'vettura nella citta' di Lamezia Terme, in una traversa di via Dei Mille. Le informazioni che ci giungono non sono ancora molto chiare, ma sembrerebbe che la ragazza stava attraversando la strada, quando un'vettura guidata da una signora, probabilmente non accorgendosi della presenza della ragazza, l'ha. La donna si è immediatamente fermata per soccorrere lae dopo qualche ...