Calabria | 22enne in fin di vita a causa di un incidente

Calabria - 22enne si toglie la vita : Un giovane ragazzo di 22 anni nella giornata di oggi 16 maggio si è tolto la vita sparandosi alla testa. Il movente sarebbe quello di un momento di ira dovuta ad una discussione per problemi sentimentali. Calabria giovane ragazzo si suicida Davvero una brutta storia quella che nella giornata di oggi si è verificata in Calabria. Un giovane 22enne, di cui ancora non è stato reso noto il nome, si è tolto la vita dopo un litigio per problemi ...