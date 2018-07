Cade dal tetto in eternit della rimessa | 71enne muore durante trasporto in ospedale

Thailandia - i primi soccorsi : ecco cosa acCade quando i ragazzi escono dalla grotta : Il quartier generale delle operazioni dove si trovavano fino a ieri volontari, soccorritori dell'esercito e anche i 1300 giornalisti giunti da tutto il mondo è stato predisposto stamattina per ...

Roma - operaio cinquantenne Cade dal tetto di una betoniera e muore : Non vedendo rincasare il padre una ragazza di 25 anni di Riano, vicino Roma, è andata a cercarlo in piena notte nell'azienda per cui lavorava come autista di mezzi pesanti e l'ha trovato morto nel ...

Escursionista Cade in torrente in Valchiusella : salvato dal soccorso alpino : Intervento in Valchiusella nella serata di ieri da parte dei volontari del soccorso alpino di Ivrea per il recupero di un Escursionista infortunato: il 58enne stava percorrendo il sentiero che va da Traversella al rifugio Chiaromonte quando è scivolato nell’attraversamento del torrente Bersella. L’uomo ha riportato fratture e contusioni ma è riuscito a chiedere aiuto con il cellulare. Raggiunto dai volontari, è stato stabilizzato e ...

La tecnica russa per combattere Cadendo giù dalle scale - Arti Marziali - : ... senza l'opportunità di agire fuori dagli schemi, per accaparrarsi un qualche tipo di vantaggio? Esistono essenzialmente, a questo mondo, due tipologie di Arti Marziali: quelle create come uno sport, ...

Maltempo Abruzzo - albero Cade su un’auto : due persone in ospedale : Maltempo in Abruzzo, con disagi in tutta l’area metropolitana Chieti-Pescara, sulla costa e fino alle zone interne, a causa dei violenti acquazzoni che dal primo pomeriggio si stanno abbattendo sulla regione. Situazione particolarmente critica a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino (Chieti): un albero è finito su un’automobile e le due persone che erano nel veicolo, soccorse dal 118, sono state trasportate in ospedale. Le loro ...

Paletto abusivo a Napoli - disabile Cade dalla carrozzella : Un disabile cade dalla carrozzella a causa di un Paletto abusivo a Napoli. A renderlo noto è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che annuncia anche la partenza di una '...

Montagna : turista Cade dalla bicie muore in Cadore : Passate le 16 la Centrale del Suem è stato allertata dal 112 per un incidente in bici sotto le Tre Cime di Lavaredo, sulla strada che dal Rifugio Auronzo porta al Lago d’Antorno. Scendendo con la compagna e un gruppo di amici, un turista della Repubblica Ceca, R.B., 61 anni, su un tornante aveva perso il controllo della bicicletta, un modello a pedalata assistita, ed era caduto a terra, sbattendo la testa. Purtroppo il medico ...

Molveno - Cade dalle scale con il nipotino : morto sul colpo : Molveno. E' morto sul colpo per una banale caduta dalle scale, con in braccio il nipotino. Il dramma stamane, poco prima delle 8, a Molveno. Vittima Bruno Piffer, 7 anni, professore di matematica alle ...

Montevarchi - bimbo di 2 anni Cade dal tavolo mentre gioca : ricoverato in rianimazione : Momenti drammatici nella serata di martedì in un'abitazione di Montevarchi dove il piccolo è caduto improvvisamente dal tavolo della cucina mentre giocava rimanendo esanime a terra. Trasportato al Meyer di Firenze in elicottero con un grave trauma cranico.Continua a leggere

Cade dal tavolo e batte la testa - grave bimbo : Un bambino di due anni, che ha battuto la testa Cadendo da un tavolo, è stato portato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E' successo intorno alle 14, a ...

Cade dal tavolo e batte la testa - grave bimbo : Arezzo, 3 lug. - , AdnKronos, - Un bambino di due anni, che ha battuto la testa Cadendo da un tavolo, è stato portato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. ...

Arezzo - Cade dal tavolo e batte la testa : grave bambini di 2 anni : Un bambino di due anni, che ha battuto la testa cadendo da un tavolo, è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatriaco Meyer di Firenze. E’ successo intorno alle ore 14, a Montevarchi (Arezzo), nell’abitazione della famiglia del piccolo. Da quanto si apprende, il bambino ha riportato un grave trauma cranico. L'articolo Arezzo, cade dal tavolo e batte la testa: grave bambini di 2 anni ...

Palio di Siena - carabiniere Cade e finisce in ospedale : Un militare del Drappello dei Carabinieri a cavallo è caduto all'inizio della sfilata che ha aperto questo pomeriggio, alle 17.15, il corteo storico in piazza del Campo per il Palio di Siena . Il ...

Gattatico - Cade dalla moto e vola sotto al ponte dell’Enza : muore centauro di 37 anni : Stefano Moretti, 37 anni, era a bordo della sua moto Suzuki 1000 lungo la via Emilia, tra Parma e Reggio Emilia, quando a un certo punto ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato dal ponte Enza. L’incidente è avvenuto a pochi passi da casa sua. Inutile l’intervento dei soccorritori: il motociclista è morto praticamente sul colpo.Continua a leggere