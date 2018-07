Burberry chiama Westwood | così lo stile british ci farà doppiamente sognare

vanityfair

: @Burberry_Italy Fate un questionario dove indicare etnia e gusti sessuali dei vs dipendenti e avete un AD che si ch… - Alberto15424309 : @Burberry_Italy Fate un questionario dove indicare etnia e gusti sessuali dei vs dipendenti e avete un AD che si ch… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Riccardo Tisci non è nuovo a idee del genere. Ricordate quando, direttore creativo di Givenchy, per la campagna pubblicitaria Autunno/Inverno 2015-16 chiamò Donatella Versace come testimonial? Fu il primo caso di una stilista che metteva la faccia, perdire, nella pubblicità di una griffe che non era la sua. Subentrato a Christopher Bailey alla guida diil 12 marzo scorso, Tisci non ha aspettato molto prima di imprimere la sua visione personale al nuovo corso del luxury brand inglese. Obiettivo: valorizzarne l’heritage e puntare sulla tradizione., sfidando ancora una volta le convenzioni con progetti all’avanguardia, hato per la seconda volta una designer, una collega, icona storica dello: «Vivienneè stata una delle prime designer a farmidi diventare stilista e quando ho iniziato a lavorare daho pensato che sarebbe ...