Buon viaggio Martina Il saluto di Tiziano Ferro a Martina Natale | la ragazza

Migranti - Salvini risponde alla lettera di Veronesi a Saviano : «Ottima idea : Buon viaggio» : Il ministro dell'Interno Salvini risponde alla lettera aperta di Sandro Veronesi al Corriere sui Migranti . Lo scrittore si rivolge a Roberto Saviano e lo invita a «mettere i nostri corpi sulle navi ...

"Buon viaggio - Martina" Tiziano Ferro ricorda la ragazza morta di tumore prima della maturità : 'Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina' . Così Tiziano Ferro , su Instagram , ricorda la ragazza di 19 anni morta di tumore ...

"Buon viaggio Carletto mio adorato". Carlo Verdone piange così la scomparsa di Carlo Vanzina : "Ho saputo da poco che ci ha lasciato Carlo Vanzina. Mio caro amico, persona squisita, persona perbene, ha lottato per mesi come un leone. Sono veramente triste. Abbraccio Lisa, la moglie, e le sue figlie. E il fratello Enrico con tutto l'amore che ho. Buon viaggio Carletto mio adorato". E' l'omaggio all'autore e regista, scomparso oggi all'età di 67 anni, che Carlo Verdone ha affidato a un post su Facebook.

Ravello invita all'estate in Costiera : viaggio nella Campania felix tra note di musica - danza e Buongusto : Incantevole. Soprattutto durante il "suo" festival, ogni estate da 66 anni, a partire dalla fine di giugno e per un bel pezzo d'estate. Ecco Ravello, la piccola Salisburgo d'Italia, un luogo senza tempo sospeso tra mare e cielo in Costiera Amalfitana, meta abituale di un turismo colto e raffinato, incastonata come una perla a 350 metri d'altezza fra le colline dell'entroterra e il Tirreno, prodiga di monumenti e ville storiche. L'orizzonte dal ...