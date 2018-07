Buffon-Psg | la delusione dei tifosi bianconeri | Presi in giro

GIGI Buffon AL PSG/ Presentazione in diretta : "La Champions League? Facciamo un passo alla volta" : GIGI BUFFON, Presentazione in diretta: info streaming video e tv, lunedì 9 luglio il Psg svela ufficialmente alla stampa il suo nuovo portiere, che arriva dopo 17 anni con la Juventus(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:10:00 GMT)

Genoa - Romulo : 'Sono carico. Buffon al Psg crescerà ancora' : Nel frattempo il poliedrico centrocampista ha rilasciato un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport nella quale parla della nuova avventura che lo attende e delle molte offerte recapitategli ...

Lippi : “Buffon al Psg? Avrei preferito finisse carriera con la Juve” : “Ho parlato con Buffon tante volte negli ultimi 3-4 mesi, gli ho detto sempre ‘decidi tu, non accettare consigli, fai di testa tua’. Lui si sente di giocare ancora. Mi sarebbe piaciuto che avesse chiuso la carriera nella Juventus. Ma è una cosa personale”. Lo ha detto l’ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, a Radio Anch’Io Sport nel giorno in cui Gigi Buffon verrà presentato ufficialmente come nuovo ...

Buffon al PSG : tutto sul nuovo portiere dei parigini : Juventus • Nell'estate del 2001 la Juventus lo preleva per 50 milioni di euro e Buffon diviene così il portiere più costoso del mondo. Alla sua prima stagione vince lo Scudetto. • Nella stagione 2002/...

Buffon al Psg : è ufficiale/ Video ultime notizie - l'ex Juventus : "Solo loro potevano farmi cambiare idea" : Buffon al Psg è ufficiale, Calciomercato: prevista per lunedi 9 luglio la presentazione del portiere ex Juventus alle ore 13.00 al Parco dei Principi. Oggi le visite mediche. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:46:00 GMT)

Psg-Buffon - ora è ufficiale : "Ringrazio tutti per la fiducia. Il progetto è ambizioso" : Finalmente, dopo settimane di attesa, è arrivata l'ufficialità: Gianluigi Buffon è il nuovo portiere del Psg. L'ex numero uno della Juventus ha sottoscritto un contratto biennale con il club campione di Francia e si è detto felicissimo per la scelta fatta: "È con una grande felicità che entro a far parte del Psg. Per la prima volta nella mia carriera, lascio l'Italia e solo un progetto così ambizioso poteva portarmi a prendere una decisione del ...