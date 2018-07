Buffon | a Parigi avverto energia magica

Paris Saint-Germain - primo allenamento di Buffon con il club parigino [VIDEO] : Il portiere italiano ha postato sui social alcune immagini del suo primo allenamento con la maglia del Paris Saint-Germain Buffon Day a Parigi, in mattinata il primo allenamento con il Paris Saint-Germain e nel pomeriggio la presentazione alla stampa. Comincia una nuova avventura per l’ex Juventus, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Fatica e sudore insieme ai colleghi nel centro sportivo ...

Buffon al PSG : tutto sul nuovo portiere dei parigini : Juventus • Nell'estate del 2001 la Juventus lo preleva per 50 milioni di euro e Buffon diviene così il portiere più costoso del mondo. Alla sua prima stagione vince lo Scudetto. • Nella stagione 2002/...

Psg ufficilializza Buffon : 'Potevo venire solo a Parigi' : Gigi Buffon è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg. Lo annuncia il club parigino sul suo sito dove l'ex n.1 bianconero è fotografato con la nuova maglia. per lui contratto di un anno con l'opzione ...

Buffon a Parigi per le visite mediche col Psg : Sembra essere in dirittura d’arrivo il passaggio di Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain. Il portiere ex Juventus è a Parigi ed è stato visto nei pressi della sede del Psg presumibilmente per firmare il contratto. A quanto riporta RMC Sport France, Buffon ha già effettuato le visite mediche presso l’Ospedale Americano di Neuilly-sur-Seine. Il portiere 40enne avrebbe trovato l’accordo con il Paris Saint Germain per un ...

Psg-Buffon - contatto! Prime foto a Parigi mentre entra in sede : Nella mattina, secondo quanto riportato da RMC Sport, avrebbe effettuato e superato le visite mediche all'Ospedale Americano di Neuilly-sur-Seine. #Buffon est arrivé à #Paris et s'apprête à signer ...

Parigi attende lunedì Buffon Il Psg ora vede la Champions Festa : Tour Eiffel illuminata ad hoc : Mentre Torino attende l'arrivo di Cristiano Ronaldo, uno juventino doc, Gianluigi Buffon, ancora uno dei migliori portieri al mondo nonostante i 40 anni passati, è a un passo dal divenire un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Segui su affaritaliani.it

Buffon al Psg - Parco dei Principi e Tour Eiffel ‘addobbati’ a festa : Parigi è pronta ad accogliere Gigi in stile… Neymar! : Gigi Buffon al Psg, a Parigi è tutto pronto per accogliere in pompa magna il portiere italiano per tanti anni protagonista alla Juventus Per un campione che potrebbe arrivare alla Juventus, ce n’è un altro che firma con un’altra squadra. L’ufficialità di Gigi Buffon al Psg potrebbe essere effettiva infatti nei prossimi giorni e potrebbe segnare una svolta storica nella carriera del portiere dopo i suoi anni in bianconero. ...

In Francia : 'Buffon in settimana a Parigi per firmare col Psg' : In una lunga intervista mandata in onda da Sky Sport 24, Gigi Buffon , almeno nella parte trasmessa, non parla mai di Psg , ma dice chiaramente che ha ancora una gran voglia di stupire il mondo, così ...

Buffon-Psg sempre più vicini. Il club parigino scherza su Twitter : Gianluigi Buffon è sempre più vicino ad essere il nuovo portiere del Psg. Sono ormai settimane che le parti hanno raggiunto accordo su base biennale ma per la fumata bianca bisognerà ancora attendere ...

Buffon-Psg - si accelera. L'agente : 'Sarebbe felice di andare a Parigi' : TORINO - Quella che fino a qualche giorno fa era una ipotesi suggestiva prende sempre più corpo: 'Saremmo felici se Gigi nella prossima stagione giocasse nel Psg ' . A rilasciare questa dichiarazione ...