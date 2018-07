Buche a Roma | fotografo Barillari chiede danni al Comune Re paparazzi ricoverato

Roma - i cittadini ne segnalano tante ma le Buche restano al loro posto : Dal centro alla periferia. Da Santa Croce in Gerusalemme a Ostia. Una fila ininterrotta di buche segnalate e non ancora ricoperte da chi avrebbe il dovere di farlo subito, per evitare pericoli alla ...

Roma - la maledizione delle Buche inciampa anche la sindaca : Un attimo. Il tempo di scendere da un marciapiede dopo la foto di rito ed ecco l'insidia: una buca. Infida e pericolosa. A farne le spese è stata la sindaca Virginia Raggi, che è inciampata finendo ...

Pd Roma : ringraziamo cittadini che segnalano Buche - no multe : Roma – “I cittadini che in queste ore stanno segnalando a proprie spese le buche killer della capitale devono essere ringraziati non multati. Solo dall’inizio dell’anno sono morte nelle strade di Roma 88 persone. L’atto simbolico che in queste ore si sta compiendo, raccogliendo l’accorato appello della mamma di Elena, una delle tante troppe vittime delle nostre strade, serve a richiamare l’attenzione ...

Lo show di Grillo sulle Buche a Roma non è piaciuto a nessuno. Nemmeno ai suoi : buche e asfalto a pezzi: la situazione del manto stradale 'molle' a Roma è un'emergenza senza tempo cui è stata già attribuita almeno una vittima: Elena Aubry, sbalzata dalla sua moto mentre percorreva la via Ostiense. Per questo i cittadini si sono muniti di vernice spray fosforescente e hanno risposto all'appello della madre di Elena, Graziella Viviano, che su Facebook ha ...

Codacons : Buche a Roma - pronti a denunciare i vigili : Roma – Il Codacons pronto alla guerra legale contro i vigili urbani della Capitale, che hanno annunciato multe fino a 168 euro per chi segnalera’ le Buche presenti sull’asfalto cerchiandole con la vernice. “Siamo oramai alle comiche- spiega il presidente Carlo Rienzi-. La Polizia municipale, che dovrebbe difendere i cittadini dai pericoli insiti nelle Buche che infestano le strade Romane, decide di schierarsi contro gli ...

"I romani lottano con me - colorano le Buche". L'appello della mamma di Elena è stato ascoltato : L'appello della mamma di Elena Aubry non è rimasto inascoltato. Graziella Viviano, madre della ragazza morta in un incidente stradale sulle strade di Roma, ha chiesto a tutti i cittadini di impegnarsi in prima persona per evitare nuovi incidenti: armarsi di bomboletta spray e colorare le buche sulla strada, così da diventare una sorta di segnale di pericolo per automobilisti e motociclisti. E così è stato: in decine ...

Roma - morte Noemi Carrozza : non fu colpa delle Buche stradali : Lo asserisce la polizia giudiziaria. Escluse anche le ipotesi di un malore o di un tamponamento. La 'sincronette' fu vittima di un incidente sulla Colombo lo scorso 15 giugno

La nuotatrice Noemi Carrozza non è morta per le Buche di Roma : Roma, 4 lug., askanews, - Il manto stradale, le sue cattive condizioni, non sarebbero le cause dell'incidente che ha causato la morte di Noemi Carrozza, il 15 giugno scorso. Lei, giovane campionessa ...

Grillo in auto a Roma : "Non vedo Buche"/ Video - 3 vittime sulla strada nelle ultime settimane : Grillo, show in auto a Roma: secondo il fondatore del M5s non ci sarebbero buche nella Capitale. Ma la rete bacchetta il "moralizzatore del traffico".(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 23:00:00 GMT)

GRILLO IN AUTO A ROMA : "NON VEDO Buche"/ Video - Pedica (Pd) : “Gliele faccio vedere io una per una” : GRILLO, show in AUTO a ROMA: secondo il fondatore del M5s non ci sarebbero buche nella Capitale. Ma la rete bacchetta il "moralizzatore del traffico".(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Grillo 'moralizzatore traffico' di Roma - qui non vedo Buche : ... in macchina mentre sembra lasciare Roma, si veste del ruolo di "moralizzatore del traffico" e, microfono alla mano, dà indicazioni ai passanti senza disdegnare riferimenti alla politica e all'...

Roma - chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry : troppe Buche : Roma, chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry: troppe buche La presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, lo ha annunciato durante il Consiglio locale. Nel frattempo saranno abbattuti i pini che, con le loro radici, hanno provocato i dislivelli nell’asfalto Continua a leggere L'articolo Roma, chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry: troppe buche proviene da NewsGo.

I pm : "Noemi uccisa dalle Buche di Roma" : Non sarebbe stata uccisa da un malore Noemi Carrozza, giovanissima promessa del nuoto sincronizzato italiano morta il 15 giugno scorso mentre percorreva con il suo scooter via Cristoforo Colombo, la ...

L'autopsia esclude il malore. A uccidere Noemi sarebbero state le Buche di Roma : L'autopsia sul corpo di Noemi Carrozza, la stella 21enne del nuoto sincronizzato morta venerdì scorso in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo a Roma, parla chiaro: a farla sbalzare via dal suo scooter non è stato un malore improvviso, né l'impatto con altri veicoli, negato da chi ha assistito alla scena. A uccidere la giovane atleta sembrerebbe essere stata una buca nell'asfalto, una delle tante che in questi mesi ...