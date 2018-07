“Brutti fr… vi manderei nei forni” | minacce al Lazio Pride

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Stamane sulla pagina Facebook di Fabrizio Marrazzo, portavoce del, in risposta ad un post con lo spot deldi Ostia del 14 luglio, un utente ha postato la seguente frase: ‘Brutti fr*** vinei forni Luride Schifose'”. E’ quanto denuncia il precisando che “tali dichiarazioni sono state segnalate all’Oscad (Osservatorio di polizia e carabinieri contro le discriminazioni) ed all’Ufficio nazionale contro le discriminazioni”.“Purtroppo quanto accaduto oggi mostra quanto le manifestazioni come isiano sempre attuali – dichiara Fabrizio Marrazzo – e il bisogno di una legge contro l’odio e a tutela delle persone lesbiche, gay e trans”. Ogni anno in Italia “oltre 20mila persone lesbiche, gay e trans, chiedono aiuto al nostro servizio Gay ...