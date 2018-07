: ++ #Brexit: si dimette anche Boris Johnson ++ - TgLa7 : ++ #Brexit: si dimette anche Boris Johnson ++ - Agenzia_Ansa : Brexit, il ministro Davis si dimette - Agenzia_Ansa : #Brexit: colpo al governo #May, si dimette il ministro #Davis -

Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gb.il ministro degli Esteri,,ha annunciato le dimissioni in polemica contro la svolta soft sulla. Stamane il segretario per la,Davis,si è dimesso con due sottosegretari La decisione presa dopo che May si è garantita il sostegno del governo al suo piano di uscita dall'Ue,piano troppo morbido per i sostenitori della. Davis ha detto di non poter accettare la linea che prevede un'area di libero scambio Ue-GB con regole comuni.(Di lunedì 9 luglio 2018)