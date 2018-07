Brexit | si dimette anche Boris Johnson | May in bilico

Anche Boris Johnson si dimette per il piano soft di Theresa May sulla Brexit : Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson si è dimesso in polemica con il primo ministro Theresa May e il suo piano soft per la Brexit. E' il terzo membro dell'esecutivo ad avere rimesso il proprio mandato nel giro di 24 ore, dopo le dimissioni del ministro per la Brexit, David Davis, e del

Brexit - si dimette anche Boris Johnson : 16.30 Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gb. anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson,ha annunciato le dimissioni in polemica contro la svolta soft sulla Brexit. Stamane il segretario per la Brexit,Davis,si è dimesso con due sottosegretari La decisione presa dopo che May si è garantita il sostegno del governo al suo piano di uscita dall'Ue,piano troppo morbido per i sostenitori della Brexit. Davis ha detto di non ...

Brexit - dopo Davis anche Boris Johnson si dimette dal governo May : Il governo di Theresa May continua a perdere pezzi: dopo le dimissioni del ministro per la Brexit David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson, in polemica...

Contrasti sulla Brexit - si dimette anche Boris Johnson Il governo May va in pezzi : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

Brexit - si dimette ministro Davis : "Theresa May arrendevole"/ Ultime notizie Gb - Ue : "Negoziato continua" : Brexit, si dimette ministro Davis: "Theresa May troppo arrendevole". Ultime notizie Gran Bretagna, scelto Dominic Raab come suo sostituto, già ministro per l'Edilizia abitativa(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:19:00 GMT)

Bufera su governo May : si dimette ministro Brexit : 'La direzione della politica intrapresa da May nella migliore delle ipotesi lascerà la Gran Bretagna in una posizione debole per i negoziati'. Così in una nota ha dichiarato Davis che non è riuscito ...

La Brexit inguaia il governo inglese - si dimette il ministro incaricato David Davis : La Brexit inguaia il governo inglese, si dimette il ministro incaricato David Davis Dopo la scelta della linea più morbida nei trattati con l’Unione Europea da parte della Premier britannica Theresa May, il ministro incaricato per la Brexit ha rassegnato le dimissioni tra gli applausi dell’ala più dura del partito, sostenendo che la decisione è […] L'articolo La Brexit inguaia il governo inglese, si dimette il ministro ...

La Brexit inguaia il governo inglese - si dimette il ministro incaricato David Davis : Dopo la scelta della linea più morbida nei trattati con l'Unione Europea da parte della Premier britannica Theresa May, il ministro incaricato per la Brexit ha rassegnato le dimissioni tra gli applausi dell'ala più dura del partito, sostenendo che la decisione è un "tradimento" del referendum sulla Brexit.Continua a leggere

Gran Bretagna : è scontro sulla Brexit. David Davis si dimette : Teleborsa, - La Brexit continua a far perdere il sonno a Theresa May che deve incassare un duro colpo. David Davis , ministro con delega all'uscita dall'Unione europea si è dimesso nella notte del 9 ...

Brexit - si dimette ministro Davis : "Governo troppo arrendevole"/ Ultime notizie Gb - contestata la linea di May : Brexit, si dimette ministro Davis: "Governo troppo arrendevole". Ultime notizie Gran Bretagna, contestata la posizione conciliante del primo ministro Theresa May(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:42:00 GMT)

Governo May nella bufera - si dimette il ministro della Brexit : Londra - È il caos nel Governo britannico: il segretario per la Brexit, David Davis, si è dimesso dall'esecutivo di Theresa May insieme ai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman. La decisione ...

Gran Bretagna : è scontro sulla Brexit. David Davis si dimette : La Brexit continua a far perdere il sonno a Theresa May che deve incassare un duro colpo. David Davis , ministro con delega all'uscita dall'Unione europea si è dimesso nella notte del 9 luglio perché ...

Gb - duro colpo per il governo May : si dimette ministro per la Brexit : Gb, duro colpo per il governo May: si dimette ministro per la Brexit Gb, duro colpo per il governo May: si dimette ministro per la Brexit Continua a leggere L'articolo Gb, duro colpo per il governo May: si dimette ministro per la Brexit proviene da NewsGo.

Brexit - si dimette il segretario David Davis : A pochi giorni dall'accordo sulla Brexit approvato venerdì dal governo di Theresa May, il segretario di Stato per l'uscita dall'Unione europea David Davis ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni, convinto che quell'accordo sia tutt'altro che vantaggioso per il Regno Unito.La lettera di dimissioni è stata inviata ieri sera alla prima ministra Theresa May che, pur dicendosi non d'accordo con le motivazioni addotte da Davis, non ha potuto ...