Brexit | lascia il ministro Davis | “Troppo arrendevole la posizione del governo con Ue”

(Di lunedì 9 luglio 2018) È scontro aperto nelinglese sulla trattativa per portare la Gran Bretagna fuori dall’Unione Europea. Ilper la, Davidildi Theresa May in aperto contrasto con la premier. Le dimissioni di mister, 69 anni, sono arrivate nella notte, ma erano attesa da venerdì quando, in Consiglio dei ministri, May aveva imposto la sua linea più conciliate sulla, conservatore dichiaratamente euroscettico, ci ha pensato poco più di 48 ore: “La direzione generale della politica del, nella migliore delle ipotesi, lascerà la Gran Bretagna in unadebole nei negoziati con l’Unione Europea, e forse senza via di uscita”, ha scrittoalla premier. Le dimissioni sono state immediatamente seguite da quelle del sottosegretario Steve Baker. Si tratta di un duro colpo per il Primo, che si batte per tenere ...