Brexit | governo May nella bufera | lascia ministro Davis

Brexit - lascia il ministro Davis : “Troppo arrendevole la posizione del governo con Ue” : È scontro aperto nel governo inglese sulla trattativa per portare la Gran Bretagna fuori dall’Unione Europea. Il ministro per la Brexit, David Davis, lascia il governo di Theresa May in aperto contrasto con la premier. Le dimissioni di mister Brexit, 69 anni, sono arrivate nella notte, ma erano attesa da venerdì quando, in Consiglio dei ministri, May aveva imposto la sua linea più conciliate sulla Brexit. Davis, conservatore dichiaratamente ...

Duro colpo al governo May : si dimette il ministro per la Brexit - David Davis : Duro colpo per il governo conservatore britannico di Theresa May: il ministro per la Brexit, David Davis, elemento chiave della compagine, ha

Il governo britannico ha approvato la sua posizione definitiva su Brexit : Sarà la base per gli ultimi negoziati con l'UE, che inizieranno fra pochi giorni: i sostenitori di una "hard Brexit" non sono soddisfatti

Brexit - governo Gb : "C'è un piano per l'accordo di libero scambio con l'Ue"

Brexit - May : "Area di libero scambio con Ue"/ Evitata caduta Governo ma Bruxelles ha già bocciato la proposta : Brexit, May: "Area di libero scambio con Ue". Ultime notizie: Gran Bretagna, primo ministro evita caduta del Governo, ma Bruxelles ha già bocciato la proposta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 23:30:00 GMT)

Brexit : governo May salvo su emendamento : ANSA, - LONDRA, 20 GIU - Il governo May ha evitato oggi una sconfitta potenzialmente devastante ai Comuni sulla legge quadro per la Brexit. E' stato infatti bocciato con 319 voti contro 303 l'...

Gb - su Brexit passa linea del governo May : no all'unione doganale

Gb - su Brexit passa linea del governo May : no all'unione doganale : Il governo di Theresa May ha superato indenne la partita sulla legge quadro sulla Brexit. Dopo la prima tornata di voti la maggioranza pro Brexit ha tenuto botta sul secondo e ultimo scaglione di ...

Brexit - May prende altro tempo. Caos nel governo : Londra - Dopo una giornata di forti tensioni politiche interne, ieri il governo inglese ha pubblicato la sua proposta di backstop plan, per impedire cioè che dopo la Brexit nel caso Londra e Bruxelles ...

Brexit - "scenario da Apocalisse" per il Regno Unito/ Londra - Armageddon senza accordo Ue : pressing su Governo : Brexit, "scenario da apocalisse" per il Regno Unito: senza un accordo per l'uscita dall'Ue, Londra dovrà fare fronte a "carenza di medicine, cibo e carburante"(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:10:00 GMT)

