Brexit | Coldiretti | “Senza accordo addio a 3 3 milioni di export alimentare”

Brexit : Coldiretti - senza accordo addio a 3 - 3 mld di export alimentare : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “senza accordo sono a rischio 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito agli effetti delle dimissioni dei rappresentanti del Governo inglese con il rischio di una Brexit senza accordo. Una eventualità drammatica per i sudditi della Regina, ma anche, sottolinea la Coldiretti, ...

Brexit : Coldiretti - senza accordo addio a 3 - 3 mld di export alimentare : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “senza accordo sono a rischio 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito agli effetti delle dimissioni dei rappresentanti del Governo inglese con il rischio di una Brexit senza accordo. Una eventualità drammatica per i sudditi della Regina, ma anche, sottolinea la Coldiretti, ...

Brexit - Coldiretti : potrebbero andare in fumo 3 - 3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy : Con lo scenario apocalittico andrebbero in fumo 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito agli effetti della peggiore ipotesi di Brexit senza accordo il 29 marzo prossimo messo a punto da alti funzionari del governo britannico. Una eventualità drammatica per i sudditi della Regina, ma anche – sottolinea la Coldiretti – per le ...

Hogan in Umbria. Coldiretti Umbria : agricoltura non paghi conto della Brexit : UMWEB, La presenza in Umbria del Commissario Hogan, importante in un'ottica di rilancio delle zone terremotate, è anche l'occasione per ribadire come l'agricoltura, da settore centrale per l'Unione ...