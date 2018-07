Brescia | Matteo Salvini alla festa della Lega | ' Tagliare 10 euro a profugo'

Blastingnews

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ieri, in serata, si è svolta laad Andro, in provincia diè tornato all'attacco sui costi dell'immigrazione, ribadendo che ''ogni richiedente asilo ci costa 35al giorno''. Stando alle sue ultime dichiarazioni, intende ridurre il costo pro capite di ognidi 10, in modo che, secondo le cifre stimate, si possa risparmiare mezzo miliardo di fondi pubblici da destinaresicurezza. Tra gli altri obiettivi, ha ribadito lo smantellamentolegge Fornero, la riduzione delle tasse e la difesa di agricoltura e produzioni made in Italy. Per finire, non sono mancate nemmeno le critiche nei confronti dell'opposizione e dei giudici che ''usano la toga per far politica''. Il discorso pubblico del Ministro dell'Interno "Stiamo lavorando perché il costo dei presunti profughi, che sono la maggioranza, sia tagliato di almeno 10a ...