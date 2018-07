Bozzi | solo 18 di 350 neo vigili affidati al Municipio X

romadailynews

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma – “Apprendiamo che dei 350 agenti neo assunti della Polizia Locale, soltanto 18 verranno assegnati al Gruppo X Mare, cioe’ meno di tutti gli altri Municipi. Ben 150 in Centro storico, 36 alle Torri, 27 a Parioli e non meno di 20 in tutti gli altri. Il Campidoglio continua a trattare il nostrocome fanalino di coda di Roma, nonostante la grande estensione territoriale, le carenze arcinote di organico e il numero di residenti, che d’estate sul mare si moltiplicano, insieme ai venditori abusivi. E la maggioranza a cinquestelle delanziche’ protestare, accetta e subisce passivamente”. E quanto dichiara Andrea, capogruppo inX delle liste civiche “Ora” e “Un Sogno Comune”. “Settimane fa- spiega- ho presentato una mozione per chiedere che ce ne venissero assegnati almeno 25, il ...