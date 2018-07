Borse in rialzo con Draghi | Londra al top A Milano brilla Saipem

Borse asiatiche in rialzo : Positivi i principali listini asiatici con Tokyo in bella mostra . L'indice Nikkei ha riportato un aumento dell'1,21% a 22.052 punti, mentre il paniere Topix è salito dell'1,20% a 1.711. Bene le Borse ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 58% : 10.03 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che tentano il rimbalzo archiviando i timori per la tenuta dell'esecutivo in Germania. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,58% a 21.550 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 230 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,62%. Londra +0,54%, Parigi +0,51% e Francoforte +0,72%. Euro a 1,1648 dollari e 129,251 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse riducono calo - spread in lieve rialzo : Le Borse europee migliorano ma restano in calo con i dati stabili sulla disoccupazione. I listini si mantengono in territorio negativo con i timori per l'arrivo dei dazi Usa e l'incertezza politica ...

Borse europee deboli in avvio di seduta - spread in rialzo : Mercati azionari europei negativi in avvio di seduta: questa la reazione alla situazione politica in Germania e ai cali pesanti delle piazze asiatiche stamane: Tokyo -2,2%. A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,50%.Francoforte -1,25%, Parigi -1,27%, mentre Londra apre la giornata con un -0,...

Spread in rialzo oltre quota 240. Piazza Affari in calo (con le altre Borse europee) : Borsa in netto calo in apertura e Spread in deciso rialzo. I mercati italiani iniziano la settimana con un sensibile affanno, ma le cause potrebbero essere fuori dai confini a partire dai timori per il futuro governo tedesco in bilico per le questioni dell’immigrazione e l’avvicinarsi dell’introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. Tanto è vero che il ribasso non riguarda solo Milano (apertura con segno meno e ...

Borse europee in rialzo - Milano a +1 - 31% : 9.44 Apertura in netto rialzo per le Borse europee, dopo l'accordo raggiunto al vertice europeo sulla gestione dei migranti. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,31% a 21.712 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 236 punti, con rendimento del decennale al 2,707%. Londra +0,84%, Parigi +1,12% e Francoforte +1,03%. Euro a 1,1641 dollari e 128,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse - il Ftse Mib chiude in rialzo grazie alle banche : (Alliance News) - A Piazza Affari è tornata la fiducia mercoledì, dopo le preoccupazioni degli investitori per la guerra commerciale tra Usa e Cina sui dazi che avevano scosso le...

Borse europee in rialzo. Bene le banche : Teleborsa, - Giornata positiva per le principali Borse europee , grazie all'ottimo andamento dei titoli legati alle materie prime e ai bancari. L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione ...

Tokyo al rialzo. Borse cinesi in rosso dopo la stretta di Trump sui dazi : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,50% finendo a 22.851,75 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,38% a 1.372,33 punti. dopo le ...

Piazza Affari apre sulla parità - Borse europee in moderato rialzo : Apertura sulla parità per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni a quota 22.504 punti. Partenza in moderato rialzo invece per le altre principali Borse europee: Londra +0,18%, ...

Borse EUROPA deboli - cautela dopo rialzo tassi Fed : ... che ha alzato come previsto i tassi di interesse, in un mercato cauto anche in vista del board Bce in cui si discuterà la fine del programma di acquisti di bond in sostegno all'economia.

Borse in lieve rialzo in attesa della Fed. Milano più tonica : L'attenzione sarà rivolta in particolare alla conferenza stampa del presidente Powell, per capire quali indicazioni arriveranno in merito alle prossime mosse in materia di politica monetaria. Sul ...