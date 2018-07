BORSA ITALIANA OGGI Milano news | chiusura a +0 | 49% | Saipem a +3 | 91% 9 luglio 2018

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +4 - 1% - Fca a +0 - 7% (9 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news . OGGI Piazza Affari inizia la settimana guardando ancora ai 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:49:00 GMT)

BORSA ITALIANA - Jerusalmi : a fine agosto tante IPO : TeleBorsa, - L'Amministratore Delegato di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, è ottimista per il futuro . "Se le cose vanno come speriamo e come pensiamo, a fine agosto avremo già fatto tante IPO ...