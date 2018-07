Borgonzoni | vergogna per docenti a maturità con maglia rossa

romadailynews

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma – "Vergogna per quei docenti che si sono presentati agli esami di maturita' con la maglia rossa. Chiunque ha liberta' di indossare cio' che vuole in democrazia, ma e' grave che degli insegnanti in servizio utilizzino il proprio ruolo per fare propaganda". "Deplorevole anche il fatto che l'argomento sembra sia stato utilizzato come discussione di commissione, diventando cosi' una forma di intimidazione verso chi, tra gli studenti, non la pensa come loro. Forse hanno sbagliato mestiere. Se questi professori desiderano fare politica, non la facciano nelle aule di scuola e non coinvolgano i ragazzi". Cosi' Lucia Borgonzoni, Senatrice della Lega e Sottosegretario per i Beni e le attivita' Culturali e il turismo.