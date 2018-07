BMW - Rafforzata la joint venture con Brilliance | in Germania investe insieme a CATL

quattroruote

(Di lunedì 9 luglio 2018) La BMW rafforza la propria presenza in Cina siglando nuovi accordi di espansione con il partner. LaBMW-Automotive, che festeggia i 15 anni di attività, incrementerà la propria capacità produttiva nelle fabbriche di Tiezi e Dadong con investimenti che permetteranno di assemblare fino a 520.000 veicoli all'anno a partire dal 2019. L'obiettivo è quello di seguire la crescita continua del mercato: nel 2017 due terzi delle vetture del Gruppo BMW vendute in Cina (560.000 totali) sono state prodotte in loco.La iX3 elettrica sarà prodotta in Cina ed esportata all'estero. L'accordo di lungo termine apre anche a un'inedita scelta strategica che premia la qualità della produzione cinese. La nuova BMW iX3 elettrica, anticipata da una concept al Salone di Pechino, sarà infatti prodotta localmente a partire del 2020 e sarà anche esportata su altri mercati, ...