BMW Motorrad | il 2019 prima del tempo

repubblica

: ECCO LE PRIME NOVITA’ PER IL 2019 BMW MOTORRAD - MotoDigestTV : ECCO LE PRIME NOVITA’ PER IL 2019 BMW MOTORRAD - MotoDigestTV : BMW MOTORRAD FESTEGGIA 40 ANNI DI ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO TECNICO - MgabriellaElle : RT @Gianni_Tarabini: Buongiorno ?? Un lungo “pellegrinaggio” ?? tra ???? e ???? si è concluso al Motoraduno più adrenalinco per gli amanti delle… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Come misura generale, gli indicatori di direzione in formato comfort verranno inclusi nell'allestimento standard della maggior parte dei modelli, fatta eccezione per la C 650 Sport, C 650 GT, G 310 ...