Il Bikini? O ‘così’ o sei out. È la tendenza (e il trucco sexy) dell’estate 2018 : Odioso segno dell’abbronzatura, quest’anno ti faccio la guerra. E vinco: niente più décolleté segnato da zone bianche perché il bikini adesso si porta al rovescio. Tutto qui il trend dell’estate 2018 che ha fatto già il giro del mondo e ha fan in ogni Paese: dall’Europa agli Stati Uniti all’America Latina. È sbarcato persino in Australia, grazie alla potenza di Instagram. Una trovata semplicissima, questa del ...

Cos’è l’Upsidedown Bikini e come si fa? Il modo più sexy dell’estate 2018 d’indossare il costume : È Upsidedown Bikini mania tra le social influencer e la fashion blogger più famose, ma cos’è questa nuova moda dell’estate 2018? Upsidedown Bikini. Un trend che spopola tra le influencer più sexy dei social e che consiste nell’allacciarsi il costume al contrario. I lacci del triangolo non si legano più al collo della ragazza che indossa il Bikini, ma sul seno. Con un gesto semplice il pezzo di sopra del costume diventa ...

Valentina Fradegrada e l'Upsidedown Bikini/ Chi è la modella che ha lanciato il trend del "Bikini al rovescio" : Valentina Fradegrada lancia la moda dell'Upsidedown bikini. Di cosa si tratta? La modella diffonde il trend del "bikini al rovescio" che fa impazzire il web!(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:03:00 GMT)

“Non è possibile”. Michelle - ecco il primo Bikini dell’estate. Cosa notate? : Dopo il clamoroso successo del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker è stata “promossa” da Mediaset. Alla conduttrice, infatti, è stata affidata la conduzione del programma Vuoi scommettere? La Hunziker conduce la trasmissione insieme alla figlia Aurora Ramazzotti che fa l’inviata per le scommesse esterne. In trasmissione ci sono sempre ospiti d’eccezione eppure, nonostante il grande successo della prima puntata, lo show non sta riscuotendo il ...

Wanda Nara - "Bikini time" e panorama delle Seychelles con lato B in vista : Instagram impazzisce : Le vacanze di Wanda Nara e Mauro Icardi in Africa procedono, e ogni istante di relax è documentato dal calciatore e la moglie-agente sui social. Dopo il safari, la tappa successiva sono le...

Bye Bye Bikini a Miss America - il concorso di bellezza che si vergogna della bellezza : Sarebbe facile fare ironie sulla riforma di Miss America, che ha spinto l'improntitudine dei commentatori fino a scrivere controsensi tipo "il concorso di bellezza non giudicherà più le concorrenti in base all'aspetto fisico". Invece è più utile svelare l'ipocrisia celata dietro questa battaglia a c

Elisabetta Gregoraci sirenetta in Bikini : in spiaggia con Nathan Falcon nello stabilimento di lusso dell'ex : LUCCA ? L?estate si sta avvicinando ed Elisabetta Gregoraci approfitta per godere delle prime giornate di sole al mare. In pausa dalla televisione e fresca di separazione...