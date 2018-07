“Bianca Guaccero è fidanzata con lui” Esploso il super gossip | ora parla la conduttrice

caffeinamagazine

: Bianca Guaccero e Fabrizio Moro in love? La verità della conduttrice: - Rebecca38538392 : Bianca Guaccero e Fabrizio Moro in love? La verità della conduttrice: - notizie_star : Bianca Guaccero e Fabrizio Moro insieme al Festival Show: - NetWoii : Bianca Guaccero e Fabrizio Moro insieme al Festival Show? -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il nuovo Detto Fatto non è ancora cominciato, partirà a settembre, ma lei, Bianca, è comunque una delle donne del momento. Dopo l’addio di Caterina Balivo, padrona di casa della trasmissione amatissima per 6 edizioni, per un totale di 900 puntate, i rumor sulle possibili candidate erano circolati a decine. Alla fine l’ha spuntata l’attrice, presentatrice ed ex concorrente di Tale e Quale Show che, però, dovrà comunque vedersela con la Balivo. Il ‘suo’ Detto Fatto e la nuova trasmissione dellacampana, ‘Vieni con me’, andranno in onda in contemporanea. Il primo su Raidue, il secondo sulla rete ammiraglia. Si vedrà. La conferma ufficiale dellaal timone di Detto Fatto è arrivata pochi giorni fa alla presentazione dei palinsesti Rai a Milano ma che Bianca fosse in pole position per ‘prendersi’ il programma si ...