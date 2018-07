Bianca Atzei dimentica Max Biaggi | ' ho una nuova storia d’amore'

Bianca Atzei/ Foto - belle parole per Jonathan : ieri grandi emozioni in Sardegna : Bianca Atzei su Jonathan Kashanian: “Fondamentale per superare il dolore per Max Biaggi”. Le ultime notizie sulla cantante, che ha parlato della sua rinascita...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 22:41:00 GMT)

Bianca Atzei/ “Jonathan Kashanian fondamentale per superare il dolore per Max Biaggi” : Bianca Atzei su Jonathan Kashanian: “fondamentale per superare il dolore per Max Biaggi”. Le ultime notizie sulla cantante, che ha parlato della sua rinascita...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Bianca Atzei / Nuove dichiarazioni su Max Biaggi : "Mi ha lasciato senza un motivo - ho sofferto tantissimo" : Bianca Atzei torna a parlare di Max Biaggi a mesi dalla rottura. Al settimanale DiPiù confessa: "Sono stata lasciata senza alcun motivo, ho sofferto tanto..."(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:30:00 GMT)

Bianca Atzei non dimentica Max Biaggi : "Lasciata senza nessun motivo" : Bianca Atzei non ha ancora superato la fine della storia d'amore con l'ex centauro Max Biaggi. A fine 2017 i due hanno annunciato la fine della loro relazione con l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi che aveva confessato amaramente: "È stata una bomba esplosa all'improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora. Tutto è successo in modo veloce. Non so nemmeno come ...

Bianca Atzei - beccata! I paparazzi l’hanno sorpresa così - con ‘lui’. Il gossip vola. E ci sono le foto : Si è parlato molto di Bianca Atzei ultimamente. Prima per un presunto flirt con Francesco Monte, che con la cantante ha condiviso, anche se per poco, l’esperienza da naufrago all’ultima Isola dei Famosi. È bastata una foto in cui l’ex tronista di Uomini e Donne stampava un bacio sulla guancia di Bianca e il gossip è volato. Non tanto per lo scatto, già di per sé dolcissimo, quanto per la didascalia che lo accompagnava i ...

Triangolo a Formentera - Jonathan e la "scenata di gelosia" a Bianca Atzei : Prosegue la "soap opera" di Bianca Atzei e Jonathan Kashanian. La cantante e l'esperto di moda continuano a stuzzicare i follower su

Bianca Atzei in ospedale : ‘Mi hanno salvato la vita’ : Bianca Atzei in ospedale, ma i fan possono stare tranquilli perché si tratta soltanto di una visita di controllo alla quale la cantante si sottopone ogni anno. Eccola quindi posare accanto ai medici cui deve davvero la vita e invitare i follower alla prevenzione: Ciao a tutti… visita di controllo come ogni anno al mio cuore… vi presento il Grandissimo Chirurgo Cappelletti che mi ha operata 3 anni fa. Come è arrivato fino al mio cuore ...

“Loro mi hanno salvato la vita”. Bianca Atzei - la foto in ospedale commuove. Messaggi e cuoricini a pioggia dai fan : È bastata una foto social, ma postata da Francesco Monte e non da Bianca Atzei, per far volare con la fantasia i fan. Che si saranno subito chiesti: Non è che zitti zitti sta nascendo una nuova coppia? I due hanno partecipato all’ultima, chiacchieratissima, Isola dei Famosi e dopo aver visto il post che l’ex tronista di Uomini e Donne ha dedicato alla cantante, si è iniziato a ricamarci su. Sul profilo social di Monte, ...

Bianca Atzei in ospedale : "Controllo al cuore - fate prevenzione" : "Mi raccomando la prevenzione sempre al primo posto su tutto". Bianca Atzei, 31 anni, si immortala all'ospedale San Raffaele di Milano dove si trova per un...

Bianca Atzei in ospedale : «Grazie ai medici - mi hanno salvato la vita». Il post commovente su Instagram : Tre anni fa l?operazione, e i controlli periodici continuano per preservare la sua salute: Bianca Atzei ha postato su Instagram una foto con due medici dal San Raffaele di Milano, dopo gli...

La foto di Francesco Monte e Bianca Atzei fa scatenare il gossip : L’ex naufrago Francesco Monte e la cantante Bianca Atzei si sono conosciuti durante l’ultima edizione dell’Isola dei famosi, l’ex di Monte Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio molto dolce alla cantante sarda, con tanto di foto in cui Bianca stampa un bacio sulla guancia ad un biondissimo Francesco, scatenando il gossip e anche i loro fan. “Con questa foto – scrive Monte – voglio augurarti un grande in ...

Jonathan e Bianca : l’idillio continua. Ora sono i “Kashatzei” : C’erano una volta i “Brangelina” (Brad Pitt + Angelina Jolie) e, a casa nostra, i “Satteng” (Melissa Satta+Kevin Boateng). Da oggi, fedele al detto, non c’è due senza tre, è nata una nuova coppia neologizzata: i “Kashatzei“, frutto dell’unione (amicizia, amore?) tra Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, nata tra le onde dell’Honduras. Jonathan posta continuamente foto dei suoi incontri con ...

Francesco Monte : il messaggio per Bianca Atzei fa sognare i fan : Sta nascendo una nuova coppia formata da Francesco Monte e Bianca Atzei ? Questo è quello che sperano i fan dei due ex naufraghi dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi , dopo aver visto il post ...

Francesco Monte e Bianca Atzei insieme - la foto con dedica fa scatenare il gossip : Francesco Monte e Bianca Atzei si sono conosciuti durante l'ultima edizione dell'Isola dei famosi. Il Canna-gate ha rovinato l'esperienza di Monte all'interno del reality, ma non...