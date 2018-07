Bethesda mette le mani avanti | Fallout 76 non sarà un gioco perfetto alla sua uscita

Blastingnews

: Fallout 76 non sarà perfetto al lancio, Bethesda mette le mani avanti - infoitscienza : Fallout 76 non sarà perfetto al lancio, Bethesda mette le mani avanti - parliamodivg : Qualcuno dovrebbe rispondergli che allora anche il prezzo del gioco non dovrebbe essere 'perfetto' al lancio. Io qu… -

(Di lunedì 9 luglio 2018)76 è unche si preannuncia come rivoluzionario per la famosa serie targataper molteplici motivi. La saga, arrivata ormai a4, è diventata famosa per aver proposto ai giocatori un'esperienza fortemente basata sul single player, al contrario con il prossimo episodio inil 14 novembre su PS4, Xbox One e PC, l'avventura si sposterà sull'online.76 è uncompletamente online I fan storici della serie si sono ritrovati piuttosto spiazzati in seguito all'annuncio di, ovvero quando la compagnia ha svelato al mondo che il suo76completamente online. I giocatori hanno amato le precedenti iterazioni del franchise proprio perché proponevano un'avventura solitaria, basata sull'esplorazione delle deserte lande post-apocalittiche. La preoccupazione per una novità così consistente in76, dunque, può considerarsi ...