Benzema ringrazia il Real Madrid e i tifosi del Napoli impazziscono | nessun addio in

sportfair

: RT @DiegoDeLucaTwit: #Benzema ringrazia il #RealMadrid, il presidente, i calciatori e gli allenatori con i quali ha lavorato. Si dice orgog… - Mattilla : RT @DiegoDeLucaTwit: #Benzema ringrazia il #RealMadrid, il presidente, i calciatori e gli allenatori con i quali ha lavorato. Si dice orgog… - elenamarra18 : Io ce l’ho un esperto di Addiiii tra i miei followers @CarloneFerrante E Allora Benzemà ? (Quando uno ringrazi… - djrenyx : RT @DiegoDeLucaTwit: #Benzema ringrazia il #RealMadrid, il presidente, i calciatori e gli allenatori con i quali ha lavorato. Si dice orgog… -

(Di lunedì 9 luglio 2018)saluta ilnapoletani in delirio: ecco la verità Karimè il primo dei desideri di Carlo Ancelotti per il suo: il, dopo Cristiano Ronaldo, sempre più vicino alla Juventus, potrebbe perdere anche il 30enne francese. Nelle ultime ore, inapoletani sono impazziti a seguito di un post pubblicato proprio dasui social: “nove anni fa ho indossato per la prima volta la maglia del. Grazie al presidente, a tutto il club, ai calciatori e a tutti gli allenatori che sono stati con me. Sono orgoglioso di difendere questo stemma ed eternamente grato. Sempre hala!“, ha scritto il calciatore, a margine di una foto che lo immortala durante un saluto, ma con la mano stretta sullo stemma della squadra spagnola. Issimi delhanno iniziato dunque a sognare in grande, interpretando quel ...