Beach volley | Mondiale Under 19 Di Silvestre Marchetto vogliono il main draw

Beach volley - World Tour 2018 Porec. Sonny/Van Winden trionfano in Croazia : sono loro il futuro Usa? : Non sono tante le coppie che possono vantare un successo al debutto nel World Tour. Alla sparuta lista delle coppie esordienti vincenti si aggiungono due ventenni statunitensi, Emily Sonny e Torrey Van Winden, con pochissima esperienza alle spalle ma che sono state capaci di mettere in fila tutte le rivali (le prime sono state Gradini/Puccinelli nella qualificazione) nel torneo femminile 1 Stella di Porec in Croazia. La coppia statunitense, nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Anapa. Doppio derby in finale : festeggia la Russia e ancora la Cina di Paulao : E’ stata otto anni senza vincere un torneo maschile del World Tour e ora arriva il secondo successo in un mese per la Cina al maschile del Beach volley allenata da Paulao. Tocca a Ha Likejiang/Wu Jiaxin conquistare il primo successo nel circuito mondiale in carriera nel torneo 1 Stella di Anapa. Nella finale maschile del torneo russo la coppia Ha Likejiang/Wu Jiaxin ha sconfitto in una finale tutta cinese 2-1 (21-9, 19-21, 15-9) i compagni ...

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Samoilovs/Smedins rompono il digiuno. Ricardo : quattro anni di attesa per il podio numero 100 : Due anni meno qualche giorno dopo il trionfo del Major Series di Klagenfurt che anticipò di una settimana le Olimpiadi di Rio, Janis Smedins e Alexander Samoilovs tornano nel 4 Stelle di Espinho sul gradino più alto del podio di un torneo World Tour e lo fanno a completamento di una stagione di rilancio dopo le delusioni dell’anno scorso quando non riuscirono mai a salire sul podio. Per loro, invece, quest’anno la vittoria di Espinho ...

Beach volley : Zaytsev e Maruotti a Fregene per il Tour Lazio : Fregene , ROMA, - Due giorni di grande Beach Volley targati FIPAV Lazio e Istituto per il Credito Sportivo, in uno dei luoghi clou della disciplina più amata dell'estate. L'ICS Beach Volley Tour Lazio ...

Beach volley : Manni-Bonifazi e Allegretti-Annibalini protagonisti a Milano : Grande entusiasmo sulle tribune del Castello, frequentate nel corso della tappa anche da molti turisti e curiosi che si sono così avvicinati al mondo del Beach Volley, visitando in gran numero anche ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Debora Allegretti/Annibalini : primo sigillo! Si infortuna Martino : Bonifazi concede il bis : Giornata di prime volte, di conferme, di ritorni e di colpi di scena, quella dedicata a semifinali e finali della terza tappa del Campionato Italiano in programma al Castello Sforzesco di Milano davanti ad un pubblico foltissimo. La prima volta è quella, in campo femminile, di Debora Allegretti che, in coppia con Annibalini, conquista il suo successo numero uno in una tappa del circuito tricolore. Due anni fa l’ultima finale, in coppia con ...

Beach volley - World Tour 2018 Porec. Barboni/Costantini none sulla sabbia croata : Nono posto con un pizzico di rammarico per Arianna Barboni e Silvia Costantini nel torneo 1 Stella di Porec. Una sola vittoria al debutto per le azzurre contro le padrone di casa Cosic/Coric e poi due sconfitte “letali”, la prima delle quali lascia un po’ di amaro in bocca perchè arrivata al termine di una gara giocata non bene dalle azzurre contro una coppia, le greche Tsopoulou/Movavi sulla carta alla portata del binomio ...

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Rossi/Caminati fuori ai sedicesimi. Artacho/Clancy : Australia al potere : Non è un week end da ricordare, quello che sta per concludersi, per il Beach volley azzurro. L’ultima coppia italiana rimasta in corsa nel torneo 4 Stelle di Espinho saluta la compagnia molto presto e torna a casa con un 17mo posto che non può essere considerato soddisfacente. Marco Caminati ed Enrico Rossi escono di scena ai sedicesimi di finale, sconfitti piuttosto nettamente 2-0 (21-17, 21-18) dai cubani Nivaldo(Gonzalez e chiudono un ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Domani le semifinali : Bonifazi e Ingrosso ci riprovano divisi - Toti/Allegretti per il primo sigillo : Una giornata pienissima di sfide con una formula spettacolare che rende ancora più interessante il grande appuntamento di Milano per la terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Giornata di sorprese, di conferme e di spettacolo, in campo e anche fuori con tanti appassionati, al Castello Sforzesco e al Quanta Club, ad assistere alle sfide che hanno decretato gli otto semifinalisti che saranno in campo Domani dalle 8 (diretta Eurosport) ...

Beach Volley – Campionato Italiano : definite le semifinali della tappa di Milano : Alla tappa milanese del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si sono decise le squadre partecipanti alle semifinali del torneo Emozioni dall’alba al tramonto a Milano per la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: dopo una lunga giornata di sfide al Castello Sforzesco e sui campi del Quanta Club, sono stati definiti gli abbinamenti delle semifinali che domenica 8 luglio animeranno il campo centrale. Numeroso ...

Beach volley Tricolore - Grandi sorprese tra i semifinalisti a Milano : Emozioni dall'alba al tramonto a Milano per la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach volley: dopo una lunga giornata di sfide al Castello Sforzesco e sui campi del Quanta Club, sono ...

Milano - Beach volley all'ombra del Castello Sforzesco. FOTO : Milano, beach volley all'ombra del Castello Sforzesco. FOTO Il capoluogo lombardo dal 6 luglio ospita la terza tappa del Campionato italiano assoluto, che proseguirà per tutto il fine settimana fino alle gare decisive di domenica 8 luglio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Milano - voglia d'estate : una spiaggia a piazza Castello per il Beach volley : Lo scenario è assolutamente insolito, ma al tempo stesso più che suggestivo: il campionato italiano di beach volley passa per Milano, e colora piazza Castello. Tre giorni di sport e divertimento per tutti: le prime gare venerdì, le fasi finali domenica. Non è la prima volta che...

Beach volley : Rossi e Caminati 17mi nel World Tour di Espinho : Espinho, POR, - Nel World Tour di Espinho , 4 Stelle, gli azzurri Caminati-Rossi si sono classificati al 17mo posto cedendo per 2-0, 21-17 21-18, ai cubani Nivaldo-Gonzalez nel primo turno dell'...