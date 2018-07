Battlefield 5 riceve i primi feedback dall’alpha | DICE risponde ai fan

optimaitalia

(Di lunedì 9 luglio 2018) A quasi due anni di distanza dall'uscita del suo predecessore cresce l'attesa in vista di5, il nuovo capitolo della serie sparatutto targataed Electronic Arts che si appresta a fare il suo esordio sul mercato agli albori del prossimo autunno. Un episodio che non ha mancato di suscitare polemiche fin dalla sua presentazione in pompa magna, con iminuti mostrati che sono stati additati come “poco fedeli” nell'ambito della riproduzione storica dei fatti (in merito all'inclusione tra le fila dei combattenti dell'esercito delle donne, ndr).Ovviamente sono episodi che lasciano il tempo che trovano, conche si è schierata in maniera piuttosto chiara in merito, pronta a procedere indisturbata per la propria strada. Una strada che per il momento sembra essere corretta, sebbene non manchi la possibilità di perfezionare il proprio titolo sotto diversi punti di ...