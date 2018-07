Battaglia sui voucher - Di Maio : “Non accetto ricatti” : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – E’ Battaglia sui voucher. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul decreto dignità, sottolinea: “I voucher in agricoltura, nel turismo e nei lavori stagionali servono a combattere il lavoro nero”. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio avverte invece, parlando delle possibili modifiche al dl in Parlamento, che se i voucher verranno ...

Fi dà Battaglia sui voucher - pronta offensiva web : Forza Italia è pronta a dare battaglia al decreto dignità sui voucher , non solo in Parlamento, ma anche sui social. Oggi Antonio Tajani, in qualità di vicepresidente del partito, ha sentito il ...

Stop da Roma sui conti della Sicilia. All'Ars è Battaglia sui vitalizi : Incostituzionale potrebbe essere anche la richiesta da parte dell'assessore all'Economia, Gaetano Armao, della restituzione delle accise. Secondo lo Stato centrale, infatti, tale restituzione ...

La Lega dà Battaglia sui conti sequestrati : "Attacco alla democrazia" : La Lega è pronta a dare battaglia. All'indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi...

Tour de France 2018 - diciannovesima tappa Lourdes-Laruns : ultima Battaglia sui Pirenei con Tourmalet e Aubisque : Venerdì 27 luglio: terzultima tappa del Tour de France 2018, la diciannovesima. Si affrontano le ultime vere montagne della Grande Boucle, prima di una cronometro fondamentale e della consueta passerella in quel di Parigi. Sta per terminare la corsa più seguita al mondo: c’è sicuramente bisogno di un altro spettacolo che potrà sicuramente arrivare. Si parte da Lourdes: 200 chilometri da percorrere. La prima ascesa di giornata, di quarta ...

“Mancherà tremendamente”. Addio alla star della tv. L’annuncio sui social : “Ha perso la sua Battaglia con la malattia” : “Ho perso un amico, un padre, un maestro e molto di più. The Old Man ha perso la sua lunga battaglia con il Parkinson questa mattina. Ti amo papà, ci vediamo dall’altra parte”. È il triste annuncio del figlio su Twitter, sotto alla foto del padre del giovane. Era una star della tv Richard Benjamin ‘il Vecchio’ Harrison, aveva 77 anni e, come spiega Rick, il figlio che lo scorso anno aveva preso le redini del ...

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Pensioni - Governo al lavoro : novità in arrivo ma è Battaglia sui conti : Deve ancora aprirsi il cantiere della riforma Pensioni ma gia' sono scoppiate le polemiche sulle misure da attuare e sui costi. Sulla questione previdenziale si sono espressi a più riprese in questi giorni i due vicepremier, Luigi Di Maio ministro del lavoro e Matteo Salvini ministro dell’Interno. Entrambi hanno confermato gli impegni assunti in campagna elettorale e nel contratto di Governo che ha portato il premier Giuseppe Conte a Palazzo ...

Fiori nelle buche stradali : il video della consigliera comunale scatena la Battaglia sui social : "L'iniziativa estetica" della consigliera di una lista civica di Buccinasco ha funzionato: i Fiori sono stati rimossi dai vigili perchè ritenuti "pericolosi"...