Battaglia contro il razzismo | alla rovescia | nelle scuole

Maltempo in Giappone - oltre 85 le vittime : “È una Battaglia contro il tempo” : Il numero delle vittime dovute alle forti piogge in Giappone ha toccato quota 85. E il tragico bilancio, secondo quanto ha spiegato il portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga, potrebbe inasprirsi ulteriormente perché non si conosce la sorte di decine di dispersi nella zona meridionale della prefettura di Hiroshima.Continua a leggere

Renzi : darò mio contributo a Battaglia culturale contro populismi. Salvini e Di Maio da terza media : Nel corso dell'analisi che ha portato alla sconfitta del 4 marzo, sottolinea: "Avremmo dovuto rottamare di più, in particolar modo nella classe dirigente al Sud" ma "oggi la politica va più veloce ...

Vitalizi - class action contro Fico Gli ex deputati danno Battaglia Di Maio : "Taglio in tre settimane" : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i Vitalizi agli ex deputati, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale... Segui su affaritaliani.it

Gli autori di Star Control lanciano una raccolta fondi per finanziare una Battaglia legale : Fred Ford e Paul Reiche sono i celebri creatori della serie Star Control, e come riporta Polygon i due hanno recentemente lanciato un sito web per raccogliere fondi con l'obiettivo di difendersi in sede legale dalle accuse della compagnia Stardock Systems, entrata in possesso dei diritti di Star Control nel 2013.Stardock Systems ha infatti fatto causa ai due sviluppatori nel dicembre del 2017, in seguito all'annuncio di questi di voler lavorare ...

Richard Harrison è morto : il Vecchio di Affari di Famiglia “ha perso la sua Battaglia contro il Parkinson” : Richard Harrison è morto. Brontolone, capelli bianchi, spesso beccato a mangiare cibo spazzatura o a dormire nel retro del suo negozio,il Vecchio si è spento ieri a 77 anni dopo aver "perso la sua battaglia contro il Parkinson". Queste sono le parole usate dall'amato figlio Rick Harrison sui social proprio ieri per dare la triste novella a tutti coloro che in questi anni hanno seguito le puntate di Affari di Famiglia (Pawn Stars il titolo ...

NANCY BRILLI/ L'incontro con Proietti vent'anni dopo (Cavalli di Battaglia) : La violenza sulle donne come cavallo di battaglia di NANCY BRILLI che sul palco di Gigi Proietti porta il monologo di Caterina da La Bisbetica Domata. Ecco il video del momento(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:33:00 GMT)

“Guardate come sono”. Valentina Dallari - la Battaglia contro l’anoressia : l’ex tronista di Uomini e Donne si confessa e mostra il suo cambiamento : Valentina Dallari, ex tronista di ”Uomini e Donne”, il programma che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, ha intrapreso un lungo percorso per guarire dall’anoressia. Lo scorso gennaio, la Dallari, che dopo l’esperienza a Uomini e Donne è diventata un’apprezzata dj, ha ammesso i propri disturbi alimentari, dando così una spiegazione alla preoccupante magrezza che i follower di Instagram avevano ...

"La mia Battaglia contro i colpi bassi dell'Anas" : Roma Alfonso Toto, presidente della Toto Costruzioni, perché la sua società ha avviato la rescissione unilaterale del contratto per la variante dell'Aurelia a La Spezia?"La nostra è stata una decisione sofferta e ponderata, che arriva dopo 18 mesi di totale immobilismo. Durante la trattativa ho avuto più volte la sensazione che fossimo solo noi a volere la realizzazione dell'opera. Un esempio: nel dicembre del 2017 avevamo raggiunto un'intesa e ...

Edoardo Bennato/ La Battaglia con una chitarra contro l’Italia collodiana (Con il cuore nel nome di Francesco) : Edoardo Bennato, l'artista è pronto ad aggiungere ancora nuove date all'interno del suo tour in giro per l'Italia. Ufficializzato tra i primi nell'evento (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:02:00 GMT)

Cavalli di Battaglia - Gigi Proietti/ Terza puntata - ospiti e diretta : l'ultimo incontro con Frizzi (Replica) : Cavalli di battaglia, anticipazioni e ospiti Terza puntata 16 giugno: sul palco con Gigi Proietti, ci saranno Nino Frassica, Serena autieri, Gabriele Cirilli, Bonolis e Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:11:00 GMT)

LISA - ANNALISA PANETTA/ Ha vinto la Battaglia contro il tumore : "Mi sono aggrappata alla fede" (Ora o mai più) : LISA, AnnaLISA PANETTA riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:13:00 GMT)

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

