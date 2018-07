Bambino di 6 anni investito dal trattore del nonno

Investito dal trattore del nonno - muore Bambino di 6 anni : Un bambino di sei anni è morto nel Cuneese dopo essere stato Investito da un trattore nel cortile dell'azienda di famiglia. L'incidente è avvenuto a San Biagio, una razione di Centallo. È stato immediatamente avvertito il 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Alla guida del mezzo agricolo, secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, c'era il nonno della vittima.

Trovato morto in un canale di Bassano del Grappa il Bambino di 3 anni scomparso : È stato Trovato morto all'interno della roggia "Vica" a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è appreso, il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 14.20; il corpo è stato notato nelle acque del canale da due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta, a circa 5 chilometri dalla zona in cui ...

«Mamma - mi piacciono i maschi» : Bambino di 10 anni ucciso di botte dalla madre : Massacrato e ucciso di botte a 10 anni dalla madre, con l'aiuto del fidanzato, perché avrebbe confessato di essere gay. Una storia tremenda al quale si aggiungono dettagli ancora...

"MI PIACCIONO I MASCHI" : Bambino DI 10 ANNI TORTURATO E UCCISO DALLA MADRE/ Altri 8 figli ai servizi sociali : Un BAMBINO di 10 ANNI, Anthony Avalos è stato UCCISO DALLA MADRE e dal fidanzato di quest'ultima dopo aver confessato di essere gay. TORTURATO e lasciato senza cibo per giorni.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 22:01:00 GMT)