Baglio PD | Degrado città per incapacità amministrazione Raggi

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma – “Citta’ invasa dai rifiuti, giardini e aree verdi senza cura e divenuti luoghi pericolosi, caditoie bloccate, strade colabrodo dove si rischia la vita. E la lista potrebbe proseguire. Si chiama inefficienza e a Roma tutto questo ha una spiegazione: molte gare per servizi e lavori sono ancora oggi bloccate e molti degli atti amministrativi di questa maggioranza non producono effetti per vizi di forma e di sostanza”. “C’e’ una incapacita’ amministratva che di fatto ha bloccato la macchina del Comune e paralizzato la citta’, che ora rischia un declino inesorabile.ora chiede aiuto al “governo amico”, anche se aveva fermato il Tavolo per Roma del precedente governo, facendo perdere tempo e investimenti ai romani. “Sono ancora non spesi perfino i fondi del Giubileo concluso due anni fa . Il problema ...